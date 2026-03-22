"La pace che mai verrÃ " e "L'infanzia che muore", due componimenti di Emiliano Longhi per la 'Giornata della Poesia"

Emiliano Longhi, poeta e scrittore di Fresagrandinaria, ha voluto trasmettere due suoi componimenti in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.

Li pubblichiamo qui di seguito.

La pace che mai verrÃ

Sventurato, Medio Oriente!

Un caos, un subbuglio permanente!

Che tristezza! Che tragedia! Che sciagura! Ogni giorno si vive nella paura.

Muore tanta gente innocente.

Il mondo, attonito, osserva impotente.

Ecco che inizia il rituale delle inutili condanne;

I Grandi, succubi, ostentano la lingua, non le zanne.

Terroristi, fanatici e facinorosi, Con gesti, arditi e pericolosi, Da tanti anni bloccano la Pace.

Lâ€™altra parte del mondo assiste incapace.

Assurde rappresaglie di Stato, Solo altre morti e distruzioni, Risultati di inutili ritorsioni, Proprio a nulla hanno portato.

Ah, gli appetiti, le vendette, le religioni! Che pena se diventano ossessioni!

Specie lâ€™aspro, ferreo settarismo, Quando sfocia nel barbaro fanatismo.

A che serve la religione, Quando priva della ragione? PerchÃ© prevale la discordia?

Dovâ€™Ã¨ finita la nobile misericordia?

Lâ€™infanzia che muore



Molte stelle angosciate, lâ€™altra notte, Di tristezza e dolore sono morte.

Pure la mesta luna Ã¨ vestita a lutto, Piange, aQranto, lâ€™universo, tutto.

PiÃ¹ sensibili dei terrestri, gli astri

PiÃ¹ non resistono agli umani disastri, Allâ€™ingiustizia, allâ€™atroce morte quotidiana Di Gaza: la povera, innocente infanzia.

La povertÃ , la fame, la malattia Falciano le giovani vite per la via.

Cosa fare di questa ecatombe al cospetto, Che scuote dellâ€™essere sensibile il petto?

O potenti, non piÃ¹ parole per i paesi poveri! NÃ© piÃ¹ bastano i ripetuti papali rimproveri.

Chi ha cuore, agire deve con fermezza e coerenza, Per salvare

Dalla morte e dalla sofferenza il Paese dellâ€™Assenza.