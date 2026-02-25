Annarita Di Paolo per la seconda volta “Miglior Autrice d’Abruzzo” al Premio “Ossi di Seppia”

Nella suggestiva cornice di Villa Boselli di Arma di Taggia (Imperia) la scrittrice Annarita Di Paolo, originaria di Fallo e residente a Chieti, ha ricevuto per la seconda volta il "Premio Miglior Autrice della Regione Abruzzo" nella 32^ edizione del Premio Letterario Nazionale "Ossi di Seppia" 2026 con l'opera “La parola e il silenzio”. Nel 2024 aveva ricevuto lo stesso riconoscimento per il suo componimento “Il Teatro dei Misteri”.

Poetessa, scrittrice, docente di filosofia e storia, Annarita Di Paolo è già nota per la pubblicazione “La parola e il silenzio. L’equilibrio degli opposti” (Costa Edizioni) e per i numerosi e prestigiosi riconoscimenti artistici ottenuti in ambito nazionale e internazionale.

Nel 2025 si è classificata al 1° Posto Premio Letterario Nazionale “R. Pellicciotta” di Perano (Ch), al 1° Posto del Premio Letterario Nazionale “Gabriele d’Annunzio” di Città Sant’Angelo (Pe) e al 1° Posto del Premio Letterario Nazionale “Sulle ali della libertà”.

La critica ha apprezzato in questi anni la poetica, l’eleganza stilistica, l’accurata scelta linguistica e la profondità spirituale delle tematiche espresse dalla Di Paolo nei suoi componimenti.

La Giuria, presieduta da Chiara Cerri, consigliera comunale con delega alla Cultura, si è espressa unanimemente sull’opera vincitrice distintasi tra oltre duemila componimenti pervenuti dall’intera penisola, segno delle notevoli qualità artistiche e letterarie della Di Paolo.

«Sono molto emozionata nel ricevere per la seconda volta questo prestigioso riconoscimento artistico – ha affermato Annarita Di Paolo esprimendo la sua gratitudine alla giuria – La poesia è un meraviglioso dono che mi ha fatto l’Universo ed ogni giorno onoro il potere creativo delle parole scrivendo versi e facendo profonde riflessioni sull’esistenza, sulla natura, sui sentimenti umani”.

Le poesie sono state valutate da una Giuria di indiscusso profilo, composta da Lamberto Garzia, poeta e critico letterario, Claudio Damiani, poeta, saggista e critico letterario, Riccardo Olivieri, poeta e scrittore, e da Cao Shui, poeta cinese.

La Giuria è stata supervisionata da illustre personalità del mondo della cultura quali Stefano Zecchi, saggista, ex Professore ordinario di Estetica presso l'Università degli Studi di Milano, Giuseppe Conte, scrittore e critico letterario.

Queste tre personalità sono state tra i principali esponenti del movimento del Mitomodernismo, che si basa sulla riscoperta del valore della bellezza e della spiritualità nella poesia. Il loro contributo al premio è un'ulteriore conferma della sua importanza e del suo prestigio.

Per maggiori informazioni: Comune di Taggia www.taggia.it