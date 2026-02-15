Vito di Battista, originario di San Vito Chietino, proposto al Premio Strega per il suo romanzo 'Dove cadono le comete'

Vito di Battista, scrittore originario di San Vito Chietino, con il suo romanzo Dove cadono le comete (Feltrinelli), ambientato in un paese della Costa dei Trabocchi, Ã¨ stato proposto al Premio Strega da Maria Ida Gaeta.
"Un riconoscimento di altissimo valore nel panorama culturale nazionale che riempie di orgoglio lâ€™intera comunitÃ sanvitese - si legge in una nota del Comune di San Vito Chietino -. Il Premio Strega rappresenta infatti uno dei massimi riconoscimenti della narrativa italiana contemporanea e la candidatura del nostro concittadino testimonia talento, dedizione e qualitÃ letteraria.
Dove cadono le comete Ã¨ unâ€™opera intensa e profonda, capace di intrecciare memoria, identitÃ e radici, raccontando storie che parlano al cuore e che affondano nel legame con la nostra terra. Attraverso la scrittura, Vito di Battista porta nel panorama nazionale sensibilitÃ , cultura e uno sguardo autentico che valorizza anche il nostro territorio.
Questo importante risultato non Ã¨ solo un successo personale, ma un motivo di orgoglio per tutta San Vito Chietino, che vede uno dei suoi figli distinguersi nel mondo della cultura italiana.
A Vito di Battista vanno le congratulazioni dellâ€™Amministrazione comunale e dellâ€™intera cittadinanza, con lâ€™augurio che questo percorso possa regalare ulteriori soddisfazioni e prestigio. Forza Vito, San Vito Ã¨ con te!"
Vito di Battista Ã¨ nato nel 1986 ed Ã¨ cresciuto in un paese dâ€™Abruzzo a trecento gradini sul mare. Ha studiato Letterature Comparate a Firenze e a Bologna, dove vive attualmente. Ha esordito con il romanzo Lâ€™ultima diva dice addio (SEM, 2018). Nel 2023 Ã¨ uscito Il buon uso della distanza (Gallucci), vincitore del Premio Iannas e finalista a diversi altri premi letterari. A giugno 2025 viene pubblicato da Feltrinelli il suo terzo romanzo, Dove cadono le comete, proposto al Premio Strega 2026 da Maria Ida Gaeta.