'On The road' sbarca al Ministero dell'Istruzione con il libro su Saman Abbass

Giovedì 22 gennaio, alle ore 11, nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Viale Trastevere 76/A a Roma), è in programma la presentazione del libro «Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere» di Giammarco Menga, alla presenza del Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti.

Ad annunciarlo è la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Rosa Pestilli che parteciperà all’evento con l’autore del libro Giammarco Menga e con il Tenente Colonnello Maurizio Pallante, Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia e coordinatore delle indagini sul caso di Saman Abbas. Modererà il dibattito Valerio de Gioia, Consigliere della Corte d’Appello di Roma e consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

La presentazione del libro di Menga, inserita nel progetto della CPO regionale “On the road” ha portato la storia di Saman nelle scuole abruzzesi per sensibilizzare i giovani sui temi della libertà personale, dell’uguaglianza e del contrasto alla violenza di genere. Quello al Ministero sarà un ulteriore momento di riflessione su uno dei casi più drammatici e simbolici di violenza contro le donne negli ultimi anni e di approfondimento sul ruolo centrale della scuola per promuovere la cultura del rispetto come prevenzione di ogni forma di violenza.(