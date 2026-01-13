Partecipa a Lanciano News

Conclusi i lavori di efficientamento al Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano

redazione
Cultura
Conclusi i lavori di efficientamento che hanno interessato il Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, finanziati con fondi PNRR - Misione 1, dedicati a cinema, teatri e musei.
 
Lâ€™intervento - si evidenzia in una nota della Soprintendenza APAB (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) per le province di Chieti e Pescara - ha unito sostenibilitÃ  energetica e valorizzazione storica:
 
nuovo impianto a pompa di calore caldo/freddo, supportato da un impianto fotovoltaico non visibile;
sostituzione degli infissi ad alte prestazioni e riscaldamento radiante in platea;
nuovi parquet: essenza lignea piÃ¹ adatta alla sala e pavimento nero per la scena;
 illuminazione completamente a LED dimmerabili, con maggiore comfort visivo;
nuovo lampadario in cristallo, che restituisce monumentalitÃ  allo spazio teatrale.
 
Un progetto seguito fin dalla candidatura al finanziamento, frutto della collaborazione tra Soprintendenza, Amministrazione comunale, settore Lavori pubblici e progettisti.
 
Un risultato che migliora l'efficienza, riduce i costi di gestione e rafforza il valore culturale del teatro, a beneficio di tutta la comunitÃ .
