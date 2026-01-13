Conclusi i lavori di efficientamento al Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano

Conclusi i lavori di efficientamento che hanno interessato il Teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, finanziati con fondi PNRR - Misione 1, dedicati a cinema, teatri e musei.

Lâ€™intervento - si evidenzia in una nota della Soprintendenza APAB (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) per le province di Chieti e Pescara - ha unito sostenibilitÃ energetica e valorizzazione storica: