Premio 'John Fante Opera Prima 2026', online il nuovo bando per autori emergenti

È ufficialmente uscito il bando dell’edizione 2026 del Premio ‘John Fante Opera Prima’, il concorso letterario dedicato agli autori uno dei riconoscimenti letterari più rilevanti dedicati agli autori e alle autrici emergenti in Italia.
Il concorso si svolge all’interno del John Fante Festival “Il dio di mio padre”, l’evento culturale che celebra la vita e l’eredità dello scrittore statunitense di origini abruzzesi John Fante, nato a Torricella Peligna.
Il premio nasce con l’obiettivo di scoprire, promuovere e valorizzare nuove voci della narrativa contemporanea, ispirandosi alla figura di Arturo Bandini, il giovane protagonista dei romanzi di Fante che sogna di diventare scrittore. Proprio come Bandini, i partecipanti al Premio John Fante Opera Prima rappresentano il talento in cerca di affermazione, la passione per la scrittura e la volontà di emergere nel panorama letterario italiano.
La XXI edizione del John Fante Festival si terrà dal 20 al 23 agosto 2026.