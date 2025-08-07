Convegno nazionale per ricordare lâ€™architetto Venturi nel centenario della nascita

"Robert Venturi 100" Ã¨ il programma nazionale di eventi organizzato in occasione del centenario della nascita di Robert Venturi (25 giugno 1925), architetto di comprovata origine atessana.

Per tutta l'estate e l'autunno del 2025, in quattro cittÃ italiane â€” Napoli, Roma (Museo MAXXI), Atessa e Bari â€” si susseguiranno seminari, simposi, proiezioni e mostre dedicate all'opera di Robert Venturi e Denise Scott Brown.

Come da tradizione ormai consolidata, l'8 agosto si svolgerÃ ad Atessa, quest'anno presso la sala dell'Auditorium Italia il convegno nazionale "Robert Venturi 100 â€“ Un'esplorazione delle origini italiane", evento inserito nel programma ufficiale nazionale.

L'iniziativa di Atessa Ã¨ promossa dalla Fondazione Museate, con il supporto del Comune di Atessa e dell'Assessorato alla Cultura. Il convegno Ã¨ stato accreditato dalla Fondazione Architetti Chieti Pescara per il rilascio di Crediti Formativi Professionali (CFP) e ha ottenuto numerosi patrocini istituzionali.

La giornata si aprirÃ alle ore 16:30 presso l'Auditorium Italia, con l'inaugurazione della mostra itinerante "Robert Venturi and Denise Scott Brown: The Domestic Project", a cura di Rosa Sessa e Francesca Sisci. SeguirÃ alle ore 17:00 la National Conference dedicata all'approfondimento delle origini atessane di Venturi e alla sua ereditÃ teorica e progettuale.

Tra i relatori, studiosi di spicco come Rosa Sessa (UniversitÃ Federico II di Napoli), Francesca Sisci (Politecnico di Bari), Jim Venturi (regista e figlio di Robert Venturi), Gianfranco Conti (esperto di architettura rurale), e una Lectio Magistralis dei Professori Maria Pia Fontana e Miguel Mayorga (Universitat PolitÃ¨cnica de Catalunya).

La direzione scientifica dell'evento Ã¨ affidata all'ing. Vincenzo Di Florio, membro del Comitato Scientifico Nazionale per il Centenario e socio onorario della Fondazione Museate.

Foto: fonte The Guardian