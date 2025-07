“Fantasmalìe”, le leggende d’Abruzzo prendono nuova vita nell’albo illustrato di Millanta e Di Lanzo

Fantasmalìe. Raccolta illustrata di miti e leggende abruzzesi, in libreria dal 4 luglio per Radici Edizioni, è un libro che profuma di storie antiche, di monti e di boschi, di racconti sussurrati accanto al camino. Si tratta di un nuovo albo illustrato firmato dallo scrittore Peppe Millanta e dall’illustratrice Michela Di Lanzo, uniti in un progetto editoriale che riporta alla luce nove racconti ispirati alla tradizione orale dell’Abruzzo.

Il libro è un omaggio a quel patrimonio immateriale fatto di fate, lupi mannari, mazzamurelli, ninfe e spiriti delle montagne, protagonisti di storie nate nei secoli per spiegare l’ignoto, intrattenere i più piccoli o denunciare, attraverso il filtro del fantastico, le ingiustizie del reale. Ogni racconto è stato riscritto da Millanta con un linguaggio che unisce il calore della narrazione antica alla freschezza della parola contemporanea, restituendo nuova voce a storie già raccolte da grandi studiosi come Finamore e De Nino.

A rendere questo viaggio ancora più suggestivo ci sono le illustrazioni di Michela Di Lanzo, che dona ai personaggi del folklore abruzzese un volto, un colore e un’emozione, trasformando ogni pagina in un’opera visiva capace di parlare a lettori di ogni età. Di Lanzo è alla sua terza pubblicazione con Radici e questo volume chiude la trilogia delle “Narrazioni popolari illustrate” nata in collaborazione con la casa editrice marsicana e che nei precedenti titoli si era occupata di antiche fiabe abruzzesi (con La martavella) e dei riti tradizionali legati al mondo agro-pastorale (con Fest’e fiera firmato insieme a Adriana Gandolfi).

Con la prefazione della narratrice e ricercatrice Francesca Camilla D’Amico, Fantasmalìe si inserisce dunque in un più ampio percorso di riscoperta delle radici culturali della nostra regione, offrendo al lettore l’opportunità di riscoprire, attraverso la lente della fantasia, il profondo legame tra territorio, tradizione e immaginario collettivo.

«Le storie contenute in questo libro – scrive D’Amico – ci sono arrivate da chi narra a chi ascolta, e ci aiutano ancora oggi a dare un senso al presente e a immaginare il futuro».

Fantasmalìe non è solo un libro, ma un invito a sedersi di nuovo in cerchio, a raccontare e ascoltare, a ritrovare il piacere di condividere parole dense di significato, nate da una terra – l’Abruzzo – ricca di mistero e meraviglia.

Il libro è stato presentato in anteprima durante la recente edizione di Squilibri a Francavilla al Mare e nelle prossime settimane ci saranno diverse presentazioni per parlarne dal vivo con gli autori. Ecco le prime:

7 agosto - Tocco da Casauria

9 agosto - Libri ad Alta quota - Calascio

30 agosto - Itinera Festival - Ofena

11-13 settembre - Ku Festival - Pescara

29 settembre - Sant’Angelo del Pesco (IS)