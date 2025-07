A Fabio Luciani il XXVI "Frentano d'Oro"

C’è grande attesa per la cerimonia di premiazione della XXVI edizione del Frentano d’Oro, conferito quest’anno al fisico e immunologo lancianese Fabio Luciani, che si svolgerà domani 5 luglio, alle ore 19, presso il Polo Museale di Lanciano (Chieti). La serata, condotta come da tradizione da Mario Giancristofaro, decano dei giornalisti abruzzesi e storico coordinatore del Premio, prevede, oltre alla celebrazione del vincitore e delle sue conquiste in ambito scientifico, l’intervento di Giorgio Turchetti, docente emerito di Fisica dell’Università di Bologna nonché relatore della tesi di Luciani: una tesi innovativa per i primi anni del Duemila, che prevedeva di sviluppare un modello matematico del sistema immunitario unendo fisica teorica, matematica e biologia. Di lì la brillante carriera di Luciani, ora professore di fama internazionale a Sydney, è stata sempre orientata all’ interdisciplinarità, che gli ha consentito nel tempo di incrociare competenze diverse – come l’immunologia, la virologia, la genomica, senza tralasciare l’intelligenza artificiale – in nome della ricerca nell’ambito delle malattie autoimmuni e del cancro, con esiti fruttuosi e addirittura insperati.

Definito dal quotidiano La Repubblica “lo scienziato ribelle”, Luciani, pur avendo lavorato prima in alcune città europee e poi in Australia, non ha mai reciso il legame con la sua città natale, condizione essenziale per il Comitato direttivo dell’Associazione per la scelta del Frentano d’Oro, oltre naturalmente alle indispensabili origini frentane e all’essersi distinti nei campi della cultura o della professione “dando lustro e prestigio alla terra d’origine in patria e nel mondo”.

Luciani riceverà il Premio, che consiste nell’ambitissimo “Uomo vitruviano”, scultura realizzata su calco dell’omonima opera di Mario Ceroli, dalle mani di Vilma Campitelli, flautista e Frentano d’Oro uscente. Durante la serata verrà distribuito al pubblico presente il consueto libretto d’occasione, che riassume la storia del Premio, e nel quale si compendia la vita e la carriera di Luciani, anche attraverso le preziose testimonianze degli amici, degli insegnanti e dei colleghi di lavoro.

“Fabio Luciani, con la sua tripletta di ‘umiltà, curiosità e intuizione’, – ha dichiarato Stefano Graziani, Presidente dell’Associazione, – lancia ai giovani, come lo Steve Jobs del ‘siate affamati, siate folli’, un importante messaggio, che contiene una ricetta personale e utilissima per avere successo nel futuro professionale.”

Giuseppina Fazio

