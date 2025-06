"21 mila passi. Un’anima in viaggio”, presentato il libro di Matteo Paciocco

Grande partecipazione di pubblico all’ex centro sociale San Martino di Chieti Scalo, sede operativa dell’associazione Erga Omnes, in occasione della presentazione del libro “21 mila passi. Un’anima in viaggio” di Matteo Paciocco, inserita nel programma nazionale de l Maggio dei Libri.

L’incontro, che ha rappresentato un momento di intensa riflessione e condivisione, ha visto la presenza di numerosi ospiti e istituzioni. Dopo i saluti introduttivi del presidente di Erga Omnes, Pasquale Elia, sono intervenute la consigliera comunale di Chieti, Barbara Di Roberto, e la direttrice dell’ADSU Chieti-Pescara, Teresa Mazzarulli, sottolineando il valore della cultura come strumento di crescita personale e collettiva.

Protagonista della serata è stato l’autore Matteo Paciocco, che ha raccontato la genesi del suo libro e il significato profondo del suo viaggio interiore, offrendo al pubblico spunti toccanti e personali.

A impreziosire il dibattito, l’intervento della dott.ssa Zaira Lazzari, psicologa e psicoterapeuta, che ha offerto una lettura in chiave psicologica del testo, evidenziando come la scrittura possa rappresentare un potente strumento terapeutico ed espressivo.

A moderare l’incontro è stato Loris D’Alessandro, che ha guidato la conversazione con sensibilità e profondità, stimolando un dialogo aperto e partecipato tra autore, relatori e pubblico.

L’iniziativa ha confermato il ruolo di Erga Omnes come punto di riferimento culturale e sociale sul territorio, capace di promuovere momenti di confronto autentico su temi di grande rilevanza umana.