A Lanciano la presentazione della raccolta poetica "Il mare di dentro"

Si terrà oggi pomeriggio alle 18, presso il Salone “Benito Lanci” della Casa di Conversazione di Lanciano, la presentazione della nuova raccolta di poesie di Nicoletta Fazio, “Il mare di dentro”, edita dalla casa editrice Bastogi di Roma. Insieme all’autrice interverranno Rolando D’Alonzo, Alice Cimini e Giuseppina Fazio. Le letture sono affidate a Cristian Zulli.

L’iniziativa, oltre a far parte della campagna nazionale de “Il Maggio dei Libri” 2025, gode del patrocinio del Comune di Lanciano ed è inserita tra gli appuntamenti del Mese della Cultura 2025 organizzati dal Comune, nella Rassegna “Librando”.

I quarantadue componimenti della raccolta Il mare di dentro sono stati scritti tra il 2010 e il 2024. Sono poesie dettate da sentimenti universali, segnate da incontri con poeti e scrittori di rilievo, attraversate da gioie e disincanti, assenze, ricordi, malinconie e illuminazioni. Il legame viscerale con il mare sopravvive al topos del tempo che passa e all’inesorabile fluire dell’esistenza. Alcuni dei componimenti presenti nel libro hanno ricevuto negli anni prestigiosi riconoscimenti e primi premi in concorsi letterari nazionali e internazionali, come le poesie Da una chiacchierata con Giuseppe Rosato e Corso Gaetano D’Agata, 58.

“Nel corso dei quarantadue testi” scrive il critico e poeta Rolando D’Alonzo nella prefazione “si dispiegano accenti e motivi, immagini di interni e paesaggi naturali che rimandano ai vertici della lirica italiana novecentesca. Il sentimento della perdita e la condizione di solitudine sono coniugati sul motivo ricorrente della distanza-lontananza, perdita-assenza, e pervadono di pathos anche le soste più quiete di questo andare per canto. Alla fine, però, basta un semplice accento, un suono di appartenenza e l’impossibile accade: il verso, fermato sulla pagina, comincia a generare consolazione, a restituire la grazia e l’innocenza perdute, come quando a volte, dopo un lungo peregrinare, trascorso l’esilio, appare fulgente e rassicurante, in fondo al vicolo del ricordo, l’immensità del mare”.

Nicoletta Fazio è laureata in Lettere Classiche all’Università Cattolica di Milano. Giornalista pubblicista, nel 2016 ha creato, insieme a sua sorella Giuseppina, Scribo, agenzia di scrittura, servizi editoriali e ufficio stampa.

Ha pubblicato due raccolte poetiche, Pensieri (Antonio Facchin Editore, Roma 2002) e Il tuo nome è un’isola (Book, Ro Ferrarese 2011), la sua tesi di laurea, Il tema del lago in alcune importanti opere della letteratura occidentale (L’Autore Libri, Firenze 2014) e una breve storia fantasy, Operazione White Christmas. Racconto magico di Natale (Amazon, 2023). Ha curato, insieme a sua sorella, le antologie di racconti di autori vari Il tempo, gli uomini, le cose (2019) e La vita tra le righe (2022), entrambe edite dalla casa editrice IlViandante.

Dal 1995 ad oggi ha ottenuto vari riconoscimenti in diversi concorsi letterari nazionali e internazionali, sia per la poesia che per la narrativa, tra cui: “Artepoesia” di Montepulciano. “Eraldo Miscia – Città di Lanciano”, “Giovanni Gronchi” di Pontedera, “Città di Livorno”, “Città di Sortino”, “Giovanni Cianci” di Fiumara, “Alessio Di Giovanni” di Raffadali, “Memorial Benedetta Pendini” di Padova, “Civitaquana”, “Parco Majella” di Abbateggio, “Parco Alpi Apuane” di Massa, “Angelo Manuali”, “Mediterranea” di Marina di Ragusa, e molti altri. È tra i venticinque autori vincitori della XIII edizione del Premio Letterario “Racconti nella Rete” di Lucca con il suo racconto “Ave Maria”, che è stato inserito nell’antologia 2014 del Premio, edita dalla casa editrice Nottetempo (con la prefazione della giornalista Chiara Lico).

Una sua poesia tratta dal volume Il tuo nome è un’isola è stata letta alla fine della puntata del 7 aprile 2011 del programma Zapping di Radio Rai, a cura di Aldo Forbice.

È segretario del Premio Letterario Internazionale “Scribo” per racconti inediti, organizzato dalla sua agenzia.