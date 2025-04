Torna il "Maggio dei libri" per i bambini

A partire dal prossimo 2 maggio, ad Atessa, neolaureata “Città che legge”, l’Amministrazione comunale in collaborazione con la Biblioteca comunale, organizza 5 giornate per i bambini, da 3 a 10 anni, in occasione del “Maggio dei Libri”, l’evento nazionale italiano che promuove, favorisce e stimola l’abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale.

Gli appuntamenti si terranno nella biblioteca comunale in Corso Vittorio Emanuele II nei giorni 2-9-16-23 e 30 maggio. Tutti gli eventi saranno gratuiti, a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria.