Presentazione pubblica per "Appunti sull'esperienza giuridica" di Giuseppe Capograssi

"Appunti sull'esperienza giuridica" è un testo per scoprire la figura dell'abruzzese Giuseppe Capograssi, uno dei protagonisti che ha contribuito con il suo pensiero alla formazione culturale di generazioni di giuristi. L'opera, curata da Mario Sirimarco, docente di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Teramo, sarà presentata a Lanciano Venerdì 14 Marzo 2025, alle ore 16:30, nel Palazzo degli Studi in Corso Trento e Trieste, la sede del Corso di laurea di Diritto dell'ambiente e dell'energia dell'Università di Teramo. La raccolta, pubblicata dalla storica Casa editrice Carabba, propone alcuni significativi saggi capograssiani, preceduti da una ricca introduzione di Sirimarco che ricostruisce il pensiero di Capograssi cogliendone i tratti di straordinaria attualità.

Questo filosofo, non a caso definito "il Socrate cattolico", proprio per l'importanza che ha rappresentato la sua produzione e il suo esempio nel panorama culturale italiano del Novecento, è stato per troppo tempo dimenticato, sottolinea l'autore. Il suo realismo cristiano, ha influenzato molto la cultura giuridica del nostro paese. Per esempio Aldo Moro che in Assemblea costituente ha posizioni molto vicine a quelle del filosofo abruzzese - evidenzia il professor Sirimarco. Il Capograssi sarebbe il Maritain italiano, colui che ha fieramente proposto il valore della persona, riflettendo profondamente su quali fossero i caratteri di uno Stato democratico e su quale fosse il suo ruolo. È tra i primi ad aver evidenziato l'importanza dei corpi intermedi, i partiti politici e le associazioni, guardando l'uomo nella sua totalità e concretezza.

Alla presentazione interverranno come relatori l'On.le Luciano D'Alfonso, l'Avv. Danilo Simone e il Prof. Alessandro Nato, docente di Diritto dell'Unione europea presso la sede lancianese dell'Università di Teramo. Interverrà anche l'attore Germano D'Aurelio, Nduccio, che leggerà alcuni brani di Capograssi.