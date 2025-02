Premio nazionale di letteratura naturalistica "Parco Majella", luci accese sulla XXVIII edizione

Nel corso di una conferenza stampa a Pescara, presso la Sala Corradino D’Ascanio della Regione, è stata presentata la XXVIII edizione del Premio Nazionale di Letteratura naturalistica Parco Majella, promosso dall’Associazione “Alle falde della Majella” in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Abbateggio e con il patrocinio di molte istituzioni nazionali e locali.

Erano presenti il Presidente del Premio Antonio Di Marco, il Direttore artistico Marco Presutti, il Sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdomenico.

Confermata la novità della precedente edizione con il coinvolgimento, accanto alla tradizionale giuria tecnica, di una giuria di lettori, i cui componenti leggeranno e giudicheranno i testi ammessi a partecipare alla fase finale del Premio.

Venerdì 18 luglio 2025 a partire dalle ore 18,30, ci sarà un incontro pubblico ad Abbateggio con l’intervento degli autori delle opere finaliste, ai quali i lettori potranno rivolgere domande e osservazioni. Al termine dell’incontro i lettori voteranno per eleggere i vincitori delle tre sezioni.

Sabato 19 luglio 2025 dalle ore 20.00 si svolgerà ad Abbateggio la Cerimonia di Premiazione, a seguito dello spoglio delle schede compilate dai giurati da cui risulteranno i vincitori delle tre sezioni, che riceveranno il premio loro assegnato.

Durante la cerimonia saranno conferiti anche dei Premi speciali stabiliti dal Presidente del Premio d’intesa con la Direzione artistica, per i quali ci saranno aggiornamenti nei prossimi mesi.

La nuova formula del Premio ha lo scopo di favorire una più ampia la conoscenza degli argomenti delle opere in concorso, stimolando anche coloro che assisteranno al dibattito a leggere direttamente i testi, e per proporre nuove riflessioni che potranno trovare uno sviluppo fecondo nel dialogo con gli autori. Lo scopo resta quello di legare maggiormente la riflessione e lo studio sul rapporto tra l’uomo e la natura al nostro territorio che merita di essere meglio conosciuto e valorizzato, in primo luogo partendo dalla tutela ambientale, il che è esattamente la finalità per la quale questo Premio è nato nel 1998.

Antonio Di Marco Presidente del Premio Parco Majella e dell'Associazione “Alle Falde della Majella”: “Il Premio Parco Majella con i suoi 27 anni di storia continua ad appassionare il pubblico e a riscuotere grande partecipazione da parte di autori e case editrici di rilievo nazionale. I testi in concorso nelle tre sezioni di Narrativa, Saggistica e Poesia saranno di stimolo per riflessioni su vari aspetti della vita attuale, partendo dalla consapevolezza che il progresso affinché porti risultati utili deve necessariamente prendere in considerazione tutto ciò che ci circonda a cominciare dalla natura. Nella nuova edizione ci saranno novità che contribuiranno a rendere il Premio veicolo di informazione sempre al passo coi tempi”.

Presidente del Premio e dell'Associazione “Alle Falde della Majella” ANTONIO DI MARCO

Direttore Artistico MARCO PRESUTTI

COMPONENTI DELLA GIURIA 2024

Claudio AMICANTONIO – Docente

Francesco BERARDI – Docente universitario

Silvia Elena DI DONATO – Docente

Enzo FIMIANI – Docente universitario

Ilaria FILOGRASSO Docente universitario

Francesca GUAZZELLI – Docente universitario

Alfredo MAZZONI – Docente

Peppe MILLANTA – Scrittore e sceneggiatore

Pierluigi ORTOLANO – Docente universitario