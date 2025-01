Rocca San Giovanni nel 'Mu.Di,', il Museo Virtuale de 'I Borghi più belli d'Italia', con l'opera 'Scalatore' di Luciano Caravaggio

Rocca San Giovanni entra a far parte del Mu.Di., il Museo Virtuale de I Borghi più belli d'Italia, ambizioso progetto digital che intende far conoscere il prezioso patrimonio, dal valore inestimabile, custodito nei numerosi musei, chiese, palazzi e siti archeologici dei borghi appartenenti al club.

Il progetto prevede un'esperienza immersiva digitale, con accessibilità a 360°, nel corso della quale il visitatore potrà ammirare una o più opere per ogni borgo. Una passeggiata virtuale all'interno del museo dove i capolavori, classificati per Regioni, hanno un apposito spazio dedicato, corredato da informazioni, dettagli e curiosità.

Rocca San Giovanni ha scelto di aderire al progetto con l'opera "Scalatore" dell'artista Luciano Caravaggio, una scultura che rappresenta uno scalatore su roccia e delinea metaforicamente la scalata della vita e la vetta, così come i sogni che si raggiungono giorno dopo giorno tra duri ostacoli e sacrifici.

L’artista Luciano Caravaggio nasce a Rocca San Giovanni nel 1946. Dopo varie esperienze lavorative in nord Italia e all’estero, torna in Abruzzo e scopre improvvisamente la sua natura d’artista riuscendo a dare forme alla materia con grande abilità e sensibilità. Autodidatta, senza nessuna formazione specifica, usa per la sua creatività prima il legno, che scolpisce con forme esilissime seguendo la sua naturale fibra, e in seguito, dopo molte esposizioni e concorsi, approda alla scultura della dura pietra a cui dona forma con estrema leggerezza, flessuosità e armonia.

Di seguito, nel dettaglio, i dati riferiti all'Opera