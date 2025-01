In 14 uffici postali abruzzesi disponibile l'annullo filatelico dedicato al Giubileo

Poste Italiane dedica al Giubileo 2025 un particolare annullo filatelico.

Il bollo speciale, utilizzabile esclusivamente in abbinamento con il bollo “Filatelia” a datario mobile, è già disponibile nei 14 uffici postali abruzzesi con sportello filatelico: L’Aquila V.R. (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Sulmona (piazza Brigata Maiella), Castel di Sangro, Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato), Vasto (via Giulio Cesare), Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I, 34), Penne, Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie).

Il bollo resterà disponibile fino al 28 dicembre 2025 nei normali orari di apertura al pubblico.

Poste Italiane - Media Relations