Irma Alleva prima classificata al Premio “Luca Romano”

Si è tenuta sabato scorso la cerimonia finale dell’edizione 2025 del Premio “Luca Romano” organizzato dall’omonima Aps. Una kermesse culturale che ha visto protagonisti donne e uomini del mondo della letteratura, della poesia e della saggistica abruzzesi e nazionali al museo Barbella di Chieti. Nella sezione “Narrativa Edita” il premio è stato riconosciuto alla scrittrice Irma Alleva per “Malacera”, ex aequo con Andrea Verrocchio per “L'ombra della guerra”

Irma Alleva, pugliese di origine e abruzzese di adozione, ha partecipato a concorsi letterari ed è autrice di diversi romanzi.

Questo l’elenco completo dei premiati nella sezione “Narrativa edita” designati dalla giuria presieduta da Massimo Pasqualone e composta da Gino Palone, Francesca Pomponio, Stefano Simone e Antonio Romano:

Andrea Verrocchio, “L'ombra della guerra” e Irma Alleva, “Malacera”, primi classificati, Federico Mastrodomenico, “Le ombre della luce”, secondo classificato, Eugenio Alaio, “Isabela”, terzo classificato, segnalati dalla giuria: Federica Ottone, “Click”, Michele Manna, “I piani della luna”, Gabriella Cinti, “Polifema”, Pietro Rainero, “Scritte per sport”, Daniele Mancini, “Da Teate a Tebe: Storia di un àugure”.