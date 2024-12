Presentazione di “False convinzioni”, l’ultimo romanzo di Tommaso Di Nella

Oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 18, nella Sala Polivalente "S. Pertini" di Paglieta, l'Amministrazione Comunale presenterà il libro "False convinzioni" dell'avvocato e scrittore Tommaso Di Nella. Originario di Paglieta e residente a Riccione, l'autore torna nel suo paese d'origine per dialogare con i lettori nell'ambito del cartellone delle iniziative culturali organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni locali. L'evento sarà introdotto dai saluti del sindaco Ernesto Graziani, mentre a dialogare con l'autore saranno la giornalista Linda Caravaggio e l'assessora alla Cultura Sandra Cirigliano.

«Siamo orgogliosi di ospitare un autore come Tommaso Di Nella – dichiara il sindaco Graziani –. Il suo ritorno a Paglieta per presentare il nuovo romanzo è un'occasione importante per avvicinare i cittadini alla lettura e per valorizzare le radici culturali della nostra comunità».

Anche l'assessora Cirigliano sottolinea il valore dell'iniziativa: «La presentazione di "False convinzioni" si inserisce in un programma culturale ricco e variegato che mira a coinvolgere tutti i cittadini, offrendo spunti di riflessione e momenti di condivisione».

"False convinzioni" appartiene al genere del giallo giudiziario e segue le vicende del signor Tascone, accusato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. L'avvocato Corsari, incaricato della difesa, si ritrova presto in un caso più intricato del previsto: la morte di un collaboratore del cliente e le minacce alla propria famiglia complicano ulteriormente la situazione, trasformando quella che sembrava un'indagine semplice in una lotta per la verità e la giustizia. Nel volume si cita l'Abruzzo, dove si svolgono i fatti; l'avvocato menziona il quotidiano locale Il Centro, i trabocchi, la Costa dei Trabocchi, Lanciano, e il suo paesello: Paglieta. Si tratta del secondo romanzo di Tommaso Di Nella, che aveva già esordito con "Difesa colpevole" nel 2019. L'evento è gratuito e aperto a tutti.