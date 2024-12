"L'80° della Liberazione, il lungo cammino della Costituzione", proroga delle iscrizioni al concorso artistico-letterario

Prorogato al 31 gennaio 2025 il termine per le iscrizioni degli istituti scolastici superiori al concorso artistico-letterario che intende promuovere il racconto del lungo cammino della Costituzione italiana, iniziato con la lotta di liberazione dal nazifascismo, di cui ricorrerà l’80° anniversario nel 2025.



Il concorso, rivolto agli studenti delle classi quarte degli istituti secondari di secondo grado situati nelle province italiane che hanno visto il passaggio della Brigata Maiella, invita i giovani a riflettere sugli episodi storici e sui valori che portarono alla nascita della Repubblica e della Costituzione italiana. Gli elaborati, che possono spaziare da ricerche e saggi a opere artistiche, cortometraggi o rappresentazioni teatrali, dovranno esplorare temi come antifascismo, resistenza, diritti umani e libertà.



Con la proroga del termine per le iscrizioni al 31 gennaio 2025, gli elaborati potranno essere inviati entro il 1° giugno 2025. Le classi vincitrici, una per ciascuna regione partecipante, saranno premiate con un “Viaggio della Memoria” nei luoghi storici della lotta di liberazione, guidate da esperti del territorio. Le iscrizioni devono essere inviate alla PEC della Provincia di Chieti: protocollo@pec.provincia.chieti.it. Il bando completo è disponibile sul sito www.provincia.chieti.it/concorso80, mentre ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 3332554109.



“Con la proroga del termine per le iscrizioni al 31 gennaio 2025, vogliamo dare un’ulteriore opportunità agli istituti di ogni provincia coinvolta di aderire a questa importante iniziativa. Invitiamo calorosamente le scuole a partecipare, incoraggiando gli studenti a esprimere il proprio punto di vista creativo e critico su uno dei momenti più importanti della nostra storia. Questo concorso non è solo un’occasione per approfondire il passato, ma un invito a trasmettere i valori di libertà, giustizia e democrazia alle nuove generazioni. È essenziale che i giovani comprendano il significato del lungo cammino che ha portato alla nostra Costituzione, facendo propri i principi che la ispirano.”, commentano il presidente della Provincia Francesco Menna e il consigliere provinciale Massimo Tiberini.



L'iniziativa è promossa da Provincia di Chieti, capofila di un partenariato che include Associazione nazionale "Gruppo Patrioti della Maiella” medaglia d’oro al valor militare, ANPI, Fondazione Abruzzo Riforme, SPI interregionale Abruzzo e Molise, FNP CISL, UILP regionale, Unione delle Province d’Italia (UPI) e con il patrocinio dell’Università “G. d’Annunzio”.