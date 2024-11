Successo per l'evento "Mai Più Preda" e la proiezione del corto "La Preda"

Si è conclusa con grande partecipazione la Giornata organizzata dal Comune di Fossacesia e dalla Parrocchia San Donato, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L'incontro, svoltosi presso il Centro Pastorale "Concetta Massari", ha rappresentato un importante momento di riflessione e confronto sul tema della violenza di genere e delle azioni concrete da attuare nel territorio. Quest'ultimo segue la Conferenza Stampa del 21 Novembre in cui si è proiettato il videoclip "Non Siamo Prede", del cantautore Eddie Brock e prodotto da Loris Iannamico, colonna sonora del corto "La Preda" diretto dal Pierluigi Di Lallo. La proiezione ha offerto un contributo emozionante per sensibilizzare ulteriormente sulla tematica.

L'evento, intitolato "Mai Più Preda", ha sancito l'attivazione ufficiale della collaborazione tra lo Sportello Antiviolenza Demetra, attivo presso lo Sportello di Ascolto della Parrocchia San Donato, operativo dal 2014 grazie all'impegno della Parrocchia, del Comune e di figure professionali come l'Avv. Barbara Rosati e Rita Cericola.

Il tavolo di confronto, moderato dall'Avv. Barbara Rosati, ha visto la partecipazione di illustri relatori quali:

Suor Anna, l'Assistente Sociale Alessandra Morello, l'avv. penalista Luca Scaricaciottoli, l'insegnante Antonella Colantonio Resp. Centro Aggr. Psico-scociale "Sant'Onofrio", Dott.ssa Alessandra Ricciardulli Primario di Ginecologia all'ospedale "Renzetti" di Lanciano, Dott.ssa Psicologa Danila Iacobitti, Dott.ssa Daniela Paolucci titolare della Farmacia Aleda.

Un focus importante è stato posto sulla prevenzione, con la prospettiva di avviare percorsi educativi nelle scuole e continuare le attività di ascolto e supporto per le donne in difficoltà.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e gli assessori alla Cultura e alle Politiche sociali, rispettivamente Maura Sgrignuoli e Maria Angela Galante, hanno ringraziato i presenti per l'impegno e la partecipazione, sottolineando quanto sia fondamentale costruire una rete solida per combattere ogni forma di violenza.

L' evento ha dimostrato non solo che una sinergia tra istituzioni, associazioni, parrocchia, sanità e cittadini, ma ha anche rappresentato un passo significativo verso la sensibilizzazione e la costruzione di azioni concrete per garantire protezione e supporto alle vittime, ponendo Fossacesia come esempio di impegno civico sul tema della violenza di genere.