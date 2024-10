Fenaroli, al via la nuova stagione teatrale

È stata presentata al pubblico e alla stampa la 27ª Stagione Teatrale 2024-25. Erano presenti il Sindaco, Avv. Filippo Paolini, la Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Gemma Sciarretta, e l'Assessore alla Cultura, Avv. Danilo Ranieri, oltre a tutti i rappresentanti delle compagnie e associazioni culturali che hanno contribuito alla realizzazione del cartellone.

Il Sindaco ha sottolineato come, nonostante siano previsti importanti lavori di ristrutturazione del teatro a partire dalla fine di gennaio, l'Amministrazione abbia deciso di non rinunciare alla tradizione teatrale della città, offrendo al pubblico un concentrato di emozioni e cultura in soli tre mesi. Ha inoltre anticipato che sono in fase di completamento i lavori alla Sala Mazzini, altro importante spazio culturale della città.

L'Assessore alla Cultura, Avv. Danilo Ranieri, ha illustrato come il trend in crescita delle presenze nelle passate stagioni testimoni il grande interesse per la cultura nella nostra città, costituendo uno stimolo per l'Amministrazione a fare sempre meglio. Ha aggiunto che le scelte effettuate per la stagione 2024-2025 cercano di rispecchiare il gradimento del pubblico espresso nel sondaggio effettuato lo scorso anno. L'Avv. Ranieri ha infine ribadito l'importanza di coinvolgere i giovani, manifestando la volontà di proseguire con i laboratori teatrali rivolti alle scuole superiori e agli studenti stranieri della "Penny Wirton".

Il Direttore Artistico, Carmine Marino, ha illustrato il cartellone che offrirà al pubblico 20 spettacoli di altissima qualità.

Egli, inoltre, si è soffermato sulla rassegna di Teatro sacro, quest'ultima particolarmente curata in vista del prossimo Giubileo.

Sono seguiti gli interventi di: Fabrizio Angelini regista e coreografo della Compagnia dell'Alba che ha presentato il Musical "80 Voglia di...80!", Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini che hanno illustrato in dettaglio lo spettacolo di Teatro Contemporaneo ed Ermanno Di Rocco che ha presentato il ricco calendario di rappresentazioni di Teatro Dialettale.

La stagione prenderà il via il 1° novembre con il concerto per pianoforte solo del M° Michele Di Toro dal titolo "Unlimited", promettendo fin da subito un'esperienza indimenticabile.

Programma della Stagione

PROSA

A cura dell'Assessorato alla Cultura con la collaborazione di Carmine Marino



• Giovedì 7 novembre 2024 ore 21:00

"Vasame - L'amore è rivoluzionario"

Con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello

Regia di Massimo Venturiello

Uno spettacolo che celebra l'amore come forza rivoluzionaria, unendo la musica emozionante di Enzo Gragnaniello alla brillante interpretazione di Marisa Laurito. Attraverso canzoni e performance ricche di sensibilità e ironia, esplora le tenere, struggenti e divertenti sfaccettature dell'amore, offrendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e toccante.

• Giovedì 12 dicembre 2024 ore 21:00

"Racconti disumani" da Franz Kafka

Con Giorgio Pasotti

Regia di Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si confrontano con le parole di Franz Kafka, presentando due umanità "disumanizzate". Lo spettacolo ci invita a esplorare le nostre paure profonde per comprendere meglio noi stessi e chi ci circonda, rendendo le opere di Kafka più attuali che mai.

• Mercoledì 15 gennaio 2025 ore 21:00

"Il vedovo allegro"

Scritto e diretto da Carlo Buccirosso

Una commedia che combina risate e riflessioni profonde. Segue la storia di Cosimo Cannavacciuolo, la cui vita è cambiata radicalmente dopo la pandemia. Tra solitudine, ansie e vicini misteriosi, Cosimo dovrà affrontare sfide che metteranno alla prova la sua resilienza.

• Venerdì 24 gennaio 2025 ore 21:00

"L'Illusione coniugale" di Éric Assous

Con Rosita Celentano

Regia di Stefano Artissunch

Uno spettacolo che esplora l'essenza delle relazioni umane, mettendo in luce desideri, lealtà e perdono. Attraverso un gioco di verità e menzogne, la trama rivela infedeltà e segreti che minano le fondamenta di un matrimonio apparentemente perfetto.

CONCERTO

venerdì 1° novembre 2024 ore 21:00

Michele di Toro

"Unlimited"

Piano solo

MUSICAL

TSA Teatro Stabile d'Abruzzo - Compagnia dell'Alba

• Lunedì 11 novembre 2024 ore 21:00

"80 voglia di... '80! Il Musical"

Direzione musicale di Gabriele de Guglielmo

Regia e coreografie di Fabrizio Angelini

Con Manuel Mercuri

Un viaggio musicale negli indimenticabili anni '80, con la partecipazione straordinaria di Manuel Mercuri. Uno spettacolo coinvolgente per tutte le generazioni, tra hit internazionali e icone italiane, che farà rivivere l'energia e l'entusiasmo di quel decennio.

TEATRO DIALETTALE

XXX Festival Nazionale di Teatro Amatoriale Dialettale

A cura dell'Associazione Culturale "Amici della Ribalta" di Lanciano

• Domenica 3 novembre 2024 ore 17:00

Il Ponte - Lanciano

"Il senatore FOX" di L. Lunari

• Domenica 8 dicembre 2024 ore 17:00

La Bottega del Sorriso - Castellalto

"Nin va tante bone" di T. Ranalli

• Venerdì 27 e sabato 28 dicembre 2024 ore 21:00 (fuori abbonamento)

Amici della Ribalta - Lanciano

"Parenti serpenti" di C. Amoroso

• Domenica 12 gennaio 2025 ore 17:00

Amici dell'Arte - Lucera

"L'Usuraio" di G. Benincaso

• Domenica 26 gennaio 2025 ore 17:00

Avalon - Salerno

"Le voci di dentro" di E. De Filippo

TEATRO CONTEMPORANEO

A cura del Teatro Studio Lanciano di Stefano Angelucci Marino e Rossella Gesini

• Sabato 25 gennaio 2025 ore 21:00

"Grigia assenza" di Roberto "Tito" Cossa

Regia di Stefano Angelucci Marino

Con Autilia Ranieri, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio, Giordano Gaspari e Stefano Angelucci Marino

Produzione Teatro Stabile d'Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro

TEATRO RAGAZZI

A cura dell'Associazione Cantiere di Illusioni di Oscar Strizzi e Ilaria Di Meo

• Domenica 17 novembre 2024 ore 17:00

Granteatrino Casa di Pulcinella

"Hansel & Gretel"

• Domenica 22 dicembre 2024 ore 17:00

Teatro Cantiere di Illusioni

"Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie"

• Lunedì 6 gennaio 2025 ore 17:00

Teatro Cantiere di Illusioni

"A Christmas Carol"

• Domenica 19 gennaio 2025 ore 17:00

Teatro Cantiere di Illusioni

"Shoah – i fantasmi dell'inferno"

TEATRO SACRO – presso AUDITORIUM DIOCLEZIANO

A cura dell'Associazione Il Ponte, Lanciano

• Venerdì 7 marzo 2025 ore 21:00

Teatro Minimo – Bergamo

"La carezza di Dio - Lettera a San Giuseppe" di Tonino Bello

Regia di Umberto Zanoletti

• Venerdì 14 marzo 2025 ore 21:00

Associazione Culturale Il Ponte - Lanciano

"Oh Dio mio!" di Anat Gov

Regia di Carmine Marino

• Venerdì 21 marzo 2025 ore 21:00

Associazione Culturale Compagnia Bella – Forlì

"Marta e Maria - Sorelle per sempre"

Testo e regia di Giampiero Pizzol

• Venerdì 28 marzo 2025 ore 21:00

Associazione Culturale Il Ponte - Lanciano

"Mysterium" di Francesco Maria Angelucci su musiche originali di Alberto Paone

Regia di Carmine Marino

Iniziative Speciali

Laboratorio "Incontriamoci a Teatro"

Un format collaudato e accolto con entusiasmo dai ragazzi: il laboratorio rivolto agli studenti degli istituti superiori. Un'occasione unica per avvicinarsi al mondo del teatro da protagonisti. Prima di ogni rappresentazione di prosa, gli studenti avranno l'opportunità di incontrare e dialogare con gli attori in scena, approfondendo i temi dello spettacolo e ricevendo preziosi consigli per brillare sul palcoscenico durante i laboratori teatrali scolastici.