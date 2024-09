Il 4 settembre 2024, alle ore 21:00, il Teatro Minimo Boreale, insieme all’Associazione Culturale Paolo Maria Cristalli, si onora di presentare “Cristalli di Poesia - Voci, immagini e musiche per Paolo Maria Cristalli”, una serata di tributo alla memoria del poeta, autore di canzoni e chansonnier, Paolo Maria Cristalli.

Paolo Maria Cristalli, noto per il suo spirito indomito e la sua ironica autodescrizione come un poeta “portatore di diverse inabilità” e circondato da una “fastidiosissima corrente di povertà”, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della poesia. La sua vita, segnata da un affetto profondo verso i suoi “tre gattuccelli” e una lotta continua contro le avversità, è stata celebrata dal comune di Corato nel 2017, che ha lanciato una raccolta fondi per garantirgli una “pensione di genialità” in cambio dei suoi versi.

L’evento del 4 settembre sarà un ricco intreccio di musica, poesia e performance teatrali, offrendo un palcoscenico a artisti frentani e amici del compianto poeta, che esprimeranno attraverso voci, immagini e musiche l’essenza di un uomo che ha vissuto per e con l’arte.

La serata si terrà nella suggestiva cornice del Teatro Minimo Boreale, Casa Museo di Cesare De Titta, un luogo che rispecchia lo spirito di comunità e di condivisione culturale che Paolo Maria Cristalli ha sempre promosso.

Dettagli dell’evento:

Data: 4 settembre 2024

Ora: 21:00

Luogo: Teatro Minimo Boreale, Casa Museo di Cesare De Titta, Sant’Eusanio del Sangro (CH)

Prenotazione obbligatoria: A causa dei posti limitati, è necessaria la conferma di partecipazione tramite il modulo online disponibile su https://tinyurl.com/yehcryza.

Per ulteriori informazioni:

Telefono: 3289278959 (solo WhatsApp)

Email: ass.paolomariacristalli@gmail.com

Invitiamo tutti gli amanti della poesia, della musica e del teatro a partecipare a questa serata unica, che promette di essere un emozionante tributo a un artista eccezionale e a un uomo straordinario.

Vi aspettiamo per ricordare insieme Paolo Maria Cristalli.