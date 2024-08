L’Associazione Vacanze Abruzzo Natura APS in collaborazione con gli Stati generali delle donne con il Patrocinio del Comune di Bomba promuove, una iniziativa di sensibilizzazione, promozione e valorizzazione della cultura e delle identità locali. L' evento si prefigge due finalità:

A) Lasciare traccia di un passato vitale, significativo, propositivo di personaggi che hanno segnato una presenza storica nella comunità Bombese.

B) Un confronto generazionale, di presenza, radicalità sul territorio. Una connessione tra diverse forme di vita, che come l’albero della vita, ha radici profonde e crescendo si arricchisce di tanti frutti.

L'evento, tra le tante attività di intrattenimento dei turisti e cittadini Bombesi, è stato inserito nel calendario "Agosto Bombese" promosso dal Comune di Bomba. L'Associazione Van, da tempo impegnata nella valorizzazione del territorio propone la realizzazione di una performance artistica dal titolo: “Tracce di identità territoriale” un Happening di arte relazionale con l’artista Anna Seccia in piazza G.Matteotti di Bomba il 14 Agosto 2024 dalle ore 18.00 a cui farà seguito una iniziativa gastronomica di degustazione di fritti Bombesi "Lu Scartocce". L’evento prevede il coinvolgimento di tutti i cittadini di diverse generazioni e con esperienze sociali e culturali diverse che potranno lasciare le loro "IMPRONTE” su una tela che diventerà un’opera d’arte grazie all'artista esperta in arte collettiva partecipata. Tutto ciò rientra nel più ampio progetto di arte relazionale di Anna Seccia che fin dalla metà degli anni Novanta porta avanti questo lavoro finalizzato alla realizzazione di esperienze collettiva di condivisione artistica capaci di “curare” le divisioni sociali mettendo in condivisione persone di varia estrazione sociale. Un’opera che abbatta le barriere portando con sé un messaggio di pace e unità nel segno dell’arte e della bellezza. Durante la performance ci saranno letture a tema, e della musica d'accompagnamento con al violoncello il musicista Vladimir Bogdanovic. L’Opera d’arte verrà donata al Comune a testimonianza di un percorso condiviso di scambio culturale e di un progresso sociale e culturale in evoluzione.

Rosaria Nelli

foto: pagina facebook istituzionale Comune di Bomba