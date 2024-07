Frentano d'Oro a Vilma Campitelli

"Questo premio è una scelta che premia le donne e per questo lo dedico alle persone invisibili, alle musiciste che non compaiono mai nei libri di storia". E' stato assegnato alla flautista e ricercatrice musicale Vilma Campitelli, di Lanciano, il Frentano d' Oro 2024, giunto alla venticinquesima edizione. L'annuncio è stato fatto a Palazzo degli Studi, presenti il presidente dell'associazione Stefano Graziani, il coordinatore del premio Mario Giancristofaro, il sindaco Filippo Paolini, l'assessore alla Cultura Danilo Ranieri, Manuela De Benedictis, figlia di Ennio, fondatore del premio, e lo scrittore Remo Rapino, vincitore nel 2021.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 20 settembre, alle 18, al Teatro Fenaroli, e per il passaggio di consegne ci sarà la vincitrice 2023 Sandra di Rocco, genio matematico e professore ordinario a Stoccolma. In 25 anni di premio sono state solo quattro le donne che si sono viste attribuite l'ambito riconoscimento conferito a una persona nata nella Frentania che nel campo delle scienze, cultura, musica, arte, economia e della professione si è resa benemerita dando lustro e prestigio alla sua terra d'origine in patria e nel mondo. Le altre due donne sono state Alberta Campitelli, dirigente dei Beni culturali e ambientali, nel 2013, mentre nel 2018 la cardiochirurga Sonia Albanese.

La Campitelli è docente al Conservatorio di Foggia e fa parte del quartetto Image. Diplomatasi al conservatorio di Pescara ha pure affinato la preparazione con la Philarmonica di Berlino.

Monumentale la pubblicazione, edita per le Edizioni Smasher col patrocinio della Fondazione Adkins Chiti Donne in Musica, dal titolo Compendium Musicae Flauta frutto di 25 anni di ricerca che ha ricostruito un patrimonio sconosciuto di 2.800 compositrici, provenienti 100 Paesi e appartenenti a differenti epoche, con un catalogo di 15 mila composizioni per 3.400 tipi di ensemble e composizioni. Studio nato dalla volontà di strappare dall'oblio volti e voci dimenticati, negati alla storia e alla musica, e di mettere in luce il pregiudizio verso le donne.

(Ansa Abruzzo)