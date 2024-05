Al via le iscrizioni per “Chiese aperte”

Iscrizioni aperte e lezioni al via dal 14 giugno per CHIESE APERTE il 7° corso di formazione per operatori volontari addetti alla custodia, tutela e valorizzazione di edifici di culto e dei beni culturali ecclesiastici organizzato dall’associazione di volontariato “La Santa Casa” insieme alla diocesi di Lanciano-Ortona e finanziato con i fondi 8Xmille della Cei.

Il corso inizia venerdì 14 giugno alle 17 nella sede della Curia arcivescovile di Lanciano con la professoressa Elena La Morgia e il tema:L’architettura degli ordini mendicanti nella città medievale di Lanciano. Sono previste 12 lezioni riguardanti la specificità e accessibilità dei beni culturali ecclesiastici, la sensibilizzazione alla cura e all’accoglienza nei luoghi di culto e tematiche storico-artistiche che inquadrano i monumenti della diocesi, il restauro e la valorizzazione del patrimonio. Le lezioni saranno sia in presenza che on- line con cadenza di due incontri settimanali a giugno e poi a settembre 2024.

“L’associazione per il 7 anno apre le sue porte per incrementare e qualificare ulteriormente la fruizione dei beni culturali ecclesiastici, attraverso una sempre maggiore apertura e accoglienza di turisti e pellegrini nelle chiese di Lanciano e Ortona”, commenta il presidente dell’associazione della Santa Casa Francesco Teodori.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo che si trova sul sito della diocesi (www.diocesilanciano.it), sul sito della Santa Casa (www.lasantacasa.org) o presso il museo diocesano di Lanciano.

Per informazioni e iscrizioni: La Santa casa 338.9852635, lasantacasalanciano@gmail.com

CALENDARIO CORSO DI FORMAZIONE 2024

(orari dei corsi dalle 17 alle 19)

14 GIUGNO 2024 Elena La Morgia L’architettura degli ordini mendicanti nella città medievale di Lanciano

15 GIUGNO Andrea Socrati -Museo Omero L’accessibilità ai beni culturali ecclesiastici per le persone con disabilità sensoriale ed intellettiva

21, 22, 28 e 29 GIUGNO Maurizio Quagliuolo si occuperà di accoglienza dei pellegrini con una realizzazione pratica e revisione degli strumenti

6 SETTEMBRE 2024 Cristina Ricciardi La maiolica di Castelli: tecnica, stili, maestri e riferimenti all’arte sacra

10 SETTEMBRE Gaetano Curzi, Scultura lignea medievale in Abruzzo

13 SETTEMBRE Francesco Paolo Tarantino, Simboli e significati nell’arte cristiana

14 SETTEMBRE Roberto Veraldi L’arte come forma di sviluppo locale

20 SETTEMBRE Elio Giannetti, Le chiese di Ortona dall’antichità ai nostri giorni

21 SETTEMBRE 2024 Simona Manzoli Il turismo culturale e religioso. Volontariato e approcci metodologici per una maggiore fruizione dei contesti