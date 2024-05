22 concerti e un focus sulla formazione, al via stagione 2024 dell’Estate Musicale Frentana

22 concerti dal prossimo 9 giugno e fino al 2 gennaio 2025, seminari, corsi e nuovo lustro alla formazione orchestrale sono i punti fermi della stagione 2024, la numero 53, dell’Estate Musicale Frentana. La presentazione in conferenza stampa questa mattina con il presidente dell’associazione Amici della Musica - “Fedele Fenaroli”, Antonio Litterio, il direttore artistico Emf, Andrea Tenaglia, insieme al sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, arrivato per un saluto, ed il vicesindaco e assessore alla Cultura, Danilo Ranieri.

«Fulcro di questa stagione è la mission della nostra associazione - spiega il presidente Litterio - ovvero la formazione per i giovani musicisti e promuovere seminari e corsi per far tornare a suonare ed imparare a Lanciano, come accadeva prima del Covid, ragazzi da tutta Italia». Ed è lo stesso assessore Ranieri a fargli da eco sottolineando come l’amministrazione apprezzi questa scelta. «È questa la vera sfida da cogliere anche per la politica, puntare su ciò che ha reso grande questa istituzione e restare nel solco dei grandi che ci hanno preceduto», ha sottolineato.

LA STAGIONE

Si parte domenica 9 giugno nella chiesa del Purgatorio con la tradizionale messa inaugurale della stagione con la partecipazione della corale “Fedele Fenaroli” diretta dalla M° Giulia Bascelli. Messa in Do Maggiore D 452 di Schubert che sarà replicata lunedì 1 luglio, con un programma più ampio, sul palco del teatro Fenaroli.

L’apertura ufficiale della 53esima stagione Emf ci sarà invece venerdì 14 giugno, sempre al teatro Fenaroli, con il Riciclando in Opera - Galà lirico con il soprano di fama internazionale Carmela Remigio e l’orchestra da camera giovanile “F. Fenaroli”. Grazie alla collaborazione con l’Ente Parco Nazionale della Maiella, il concerto sarà replica in decentrata all’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, a Sulmona.

Sabato 20 giugno sarà poi la volta della Festa Internazionale della Musica, con il concerto finale del seminario di canto lirico nella sala “Benito Lanci” dell’ex Casa di Conversazione di Lanciano.

Domenica 7 luglio, con il concerto dei Solisti Aquilani nella piazza d’Armi delle Torri Montanare, violino solista M° Daniele Orlando, inizia la settimana “Emf per L’Aquila” in memoria del terremoto che 15 anni fa scosse il capoluogo abruzzese in cui sarà realizzata anche una mostra fotografica in collaborazione con Roberto Colacioppo. La settimana si concluderà, sempre alle Torri Montanare, domenica 14 luglio con il concerto dell’orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta dal M° Roberto Molinelli che, dopo i Queen e Michael Jackson, porterà sul palco l’iconica musica dei Pink Floyd.

Sabato 20 e domenica 28 luglio l’auditorium Diocleziano sarà teatro per i concerti finali dei seminari di chitarra e fagotto, con i M° Isabella Abbonizio e Andrea Corsi.

Giovedì 1 agosto si torna poi alle Torri Montanare con l’ormai tradizionale “Music for Nature - Omnium Aqua”. A dirigere i ragazzi dell’orchestra sinfonica giovanile “Fenaroli”, il M° di chiara fama Stefano Pagliani, violino solista Ilya Grubert.

Giovedì 22 e venerdì 23 agosto, all’auditorium Diocleziano, doppio concerto finale per il seminario di flauto con il M° Nicola Campitelli, che andrà a concludere la parte estiva di questa stagione 2024.

Da domenica 20 ottobre inizia poi la parte invernale con il premio Rotary assegnato ai migliori allievi dei seminari di flauto e violino, la rassegna “Errico D’Amico”, il trittico di concerti dedicato a Santa Cecilia con la partecipazione delle scuole, un omaggio a Remo Vinciguerra e la partecipazione della nostra orchestra da camera diretta dal M° Nicola Gaeta che sarà protagonista anche nel premio Rotary e nel concerto “Natale In-Canto”.

La stagione numero 53 si concluderà poi con i concerti di dicembre che vedranno nuovamente protagonista l’orchestra dell’istituzione Sinfonica Abruzzese (domenica 1 dicembre), la corale “Fenaroli” ed i concerti natalizi del Gospel, martedì 26 dicembre ed il concerto di Capodanno, giovedì 2 gennaio 2025.

«Abbiamo voluto porre l’accento sull’essenza di ciò che siamo, cioè i corsi musicali estivi - afferma il direttore artistico Tenaglia -. Nel panorama nazionale estiamo l’unico ente che, grazie all’erogazione di borse di studio, dà effettiva possibilità ai giovani di sostenersi nel loro percorso formativo a Lanciano e vogliamo continuare a farlo. Portando avanti, come ormai accade da anni, i grandi temi legati alla natura, all’ecologia ed al nostro territorio. Perché - conclude - l’unico modo che abbiamo per guardare al futuro è fare rete con enti, associazioni ed amministrazioni».

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

È inoltre aperta la campagna abbonamenti che dà la possibilità di diventare socio dell’associazione Amici della Musica ed essere parte attiva nella vita culturale della città. La quota sociale è di 30 euro. Da quest’anno è stata inoltre istituita la figura di socio sostenitore con la possibilità di versare 50, 100 o 150 euro annui.

L’abbonamento a 18 spettacoli, posto unico, non assegnato, costa 100 euro per i non soci e 80 euro per i soci dell’associazione e i soci FAI, in regola con il pagamento della quota sociale 2024. L’abbonamento sarà consegnato in tre tranche, Torri Montanare (50 euro intero, 40 euro ridotto soci, 25 euro ridotto giovani minori di 25 anni), Auditorium Diocleziano (10 euro tutti) e teatro Fenaroli (40 euro intero, 30 ridotto soci, 25 euro ridotto giovani minori di 25 anni). 4 spettacoli sono fuori abbonamento.