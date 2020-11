Lanciano. Due tentativi di furto in 24 ore

In sole 24 ore due tentativi di furto a Lanciano.

Al convento di S.Bartolomeo in Viale Cappuccini alle 18.30, una delle suore sente rumori mentre pregava e accorrendo vicino la finestra del piano terra ha scoperto che malfattori la stavano scardinando per tentare di entrare ma essendo stati scoperti son scappati.

Le suore han chiamato i carabinieri che ora stanno indagando...

E alle 2.00 di questa notte in Corso Trento Trieste, una pattuglia dei Carabinieri ha colto in fragrante un uomo che tentava di romppere la vetrina della parafarmacia con un grosso sasso per entrarvi. L'uomo è stato fermato.