Partecipa a Lanciano News

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Bancomat a Fossacesia fatto saltare nella notte

I malviventi hanno assaltato lo sportello con la "tecnica della marmotta"

Cronaca
Condividi su:

Un boato nel cuore della notte ha scosso la tranquillità del lungomare di Fossacesia. Quando le prime luci dell'alba erano ancora lontane, intorno alle 3.30, è stato fatto esplodere il bamcomat di Intesa San Paolo.

Lo sportello è stato assaltato dai banditi con la “tecnica della marmotta”, metodo utilizzato da malviventi varie volte negli anni per assaltare le casse automatiche di istituti bancari.

Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Fossacesia e della Compagnia di Ortona e i Vigili del Fuoco di Lanciano.

 

(foto di repertorio)

Condividi su:

Seguici su Facebook