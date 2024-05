«La sicurezza prima di tutto»

In Logistica Valdisangro di Lanciano, nella giornata lavorativa di giovedì 2 maggio, un lavoratore ha subito un infortunio ferendosi ad una gamba. Questo è l'ultimo di diversi episodi di infortunio, o mancato infortunio, verificatosi nelle ultime settimane.

La situazione della sicurezza in azienda sta degenerando e, a nostro avviso, ciò è anche una conseguenza dello spropositato numero di lavoratori interinali presenti in azienda. La scelta delle altre organizzazioni sindacali di sottoscrivere un accordo deroga, che permette all'azienda di superare abbondantemente la percentuale di utilizzo di tale tipologia di assunzioni, è sbagliata e pericolosa oltre al fatto che non ha portato nessun vantaggio agli altri lavoratori che da anni aspettano un contratto di secondo livello che riconosca loro un premio di produzione ed i buoni pasto che mai hanno percepito.

Sulle linee spesso vi è la presenza di troppi lavoratori inesperti e bisognerebbe attenzionare soprattutto le condizioni di lavoro dei carrellisti che sono stati protagonisti, loro malgrado, di situazioni in cui hanno messo a rischio l'incolumità dei colleghi addetti alla produzione. Andrebbe verificato il grado di formazione di tali lavoratori, se in azienda vengano messe in atto i dovuti criteri di prevenzione e se venga effettuata periodicamente la formazione sulla sicurezza a tutti i lavoratori come da leggi vigenti. Tale compito spetta agli RLS che auspichiamo prendano le iniziative dovute.

L'USB non resterà mai immobile di fronte alle tematiche di sicurezza e, come fatto in passato, da le sue risposte per sollecitare l'azienda a prendere provvedimenti. Non è un caso che la nostra Organizzazione sindacale ha raccolto in tutta Italia migliaia di firme dei lavoratori a sostegno di una legge di iniziativa popolare che introduca il reato di omicidio sul lavoro, lesioni gravi e gravissime, che è stata depositata al Senato della Repubblica nella giornata del 30 aprile con l'apporto di alcuni Senatori che l'hanno sottoscritta e presentata. Non attendiamo che accada l'irrimediabile per agire e pertanto invitiamo tutti i lavoratori a prendere coscienza di una situazione critica mandando alla Logistica Val di Sangro un segnale forte aderendo allo sciopero di 2 ore nella giornata lavorativa di lunedì 6 maggio.

Usb ha dichiarato sciopero in tutto lo stabilimento per le ultime due ore su tutti i turni lavorativi nella giornata di ieri.

USB LAVORO PRIVATO Prov. di CHIETI/PESCARA

RSA USB LVS