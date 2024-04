Plauso alla tempestiva risposta delle Forze di Polizia dopo episodi di violenza tra giovani

Il Prefetto Della Cioppa plaude alla tempestiva ed immediata risposta che le Forze di Polizia hanno fornito per gli episodi di violenza registrati a Fossacesia e Chieti Scalo e, al riguardo, ha raggiunto telefonicamente il Colonnello Alceo Greco, per complimentarsi per l’azione di polizia giudiziaria posta in essere.

Il Prefetto ringrazia, altresì, la Procura della Repubblica per la grande attenzione riservata alla vicenda, in quanto la velocità di risposta delle Istituzioni, nel loro complesso,come già accaduto per operazioni simili condotte dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, consegna alla collettività la certezza di una presenza vigile e fattiva dello Stato sul territorio, a tutela della libera fruizione degli spazi da parte della cittadinanza.