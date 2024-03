Intervento dei Carabinieri Forestali contro abusi edilizi

Militari della Stazione Carabinieri Forestali di Villa Santa Maria, al termine di un’articolata attività di controllo su aree industriali, volta a contrastare illeciti in materia urbanistico-ambientale, hanno accertato, all’interno di un importante opificio della zona industriale del Comune di Casoli, unitamente a responsabili tecnici comunali, una serie di interventi edilizi privi di permesso a costruire.

Sono stati infatti sottoposti a sequestro preventivo basamenti in cemento armato di notevoli dimensioni con sovrapposti silos in acciaio di altezza fino a 7 m ed un terrapieno con muro in calcestruzzo armato e sovrastante impianto frigo.

Le predette opere hanno comportato un’alterazione sostanziale e definitiva dell’assetto urbanistico territoriale dell’area interessata ed i militari hanno pertanto denunciato, perviolazione del D.P.R. 380/2001, il testo unicoper l’edilizia,il legale rappresentante della impresa che rischia l’arresto fino a due anni e l’ammenda da € 5.164,00 a 51.645,00.