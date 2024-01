Due aggressioni in una settimana

Un tranquillo sabato di sera di gennaio, il tempo che induce ad una passeggiata, un momento piacevole della giornata che si è trasformato per un 25enne in un incubo. Si trovava in contrada Re di Coppe, alla periferia di Lanciano, quando un’auto si è avvicinata e sono scese diverse persone che lo hanno violentemente colpito ferendolo in maniera grave alla mandibola. Gli aggressori lo hanno anche rapinato di venti euro. Il fatto, denunciato ai carabinieri dalla vittima nei giorni successivi, è avvenuto sabato 20 gennaio.

Il secondo episodio violento a pochi passi dall’ex stazione ferroviaria è avvenuto meno di una settimana dopo: due clienti di un ristorante sono stati aggrediti da una gang di giovani. Usciti dal locale i clienti si stavano recando verso le auto quando sono stati avvicinati dai cinque aggressori che hanno iniziato ad insultare e provocare fino a passare alla violenza fisica, scatenata anche contro un cameriere uscito dal ristorante dopo aver sentito urlare. I carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e stanno indagando per risalire ai responsabili, dileguatisi prima del loro arrivo.