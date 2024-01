«Inaccettabile rischiare di morire mentre si lavora nei campi»

«È inaccettabile che qualcuno debba rischiare di morire mentre lavora nei campi o passeggia in un parco per l’incoscienza di pochi – ha dichiarato Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle, dopo il ferimento nei giorni scorsi di un agricoltore al lavoro nei campi con una fucilata a San Vito - troppo spesso nel nostro Paese, dietro una finta attività sportiva chiamata caccia si celano vere e proprie esecuzioni a cielo aperto di animali selvatici».

«Ormai cacciare è diventato solo un modo per farsi foto sorridenti in mimetica con ai piedi dei cacciatori animali insanguinati – attacca la parlamentare eletta in provincia di Chieti - non è così che si tutela il nostro ambiente e, a questo punto, neppure le nostre comunità».

Daniela Torto conclude il suo intervento criticando il governo regionale e nazionale, per interventi e vicinanza al mondo venatorio, e con l’augurio di pronta guarigione alla vittime di quel che definisce triste episodio con la speranza che ci sia più responsabilità nella classe politica e non accadano mai più fatti del genere.