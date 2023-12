Giornata senz’acqua per 17 Comuni

Giornata senz’acqua martedì 18 dicembre per 17 Comuni. Il ripristino della normale fornitura idrica è previsto nelle ore notturne. L’interruzione, rende noto la Sasi, è stata disposta per « eseguire n.2 interventi urgenti di riparazione della condotta principale in località Sant’Amico del comune di Archi» dalle 9 del mattino.

I comuni coinvolti sono Altino, Archi per gli utenti di Capoluogo, Caduna, Rascitti, Ruscitelli, Fonte Maggiore Sant’Amico, Atessa per gli utenti di Capoluogo, San Marco, Pian Querceto, Monte Calvo e Castelluccio, Casalbordino, Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano per gli utenti di Capoluogo, San Pastore e Crocetta, Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina.