Sindacati interrompono trattative e proclamano stato di agitazione per carcere di Lanciano

Oltre al danno la beffa… Da tempo le OO.SS. denunciano la gravissima carenza di personale nel carcere di Lanciano, ma adesso la goccia ha fatto traboccare il vaso…

Da anni abbiamo lavorato con l’amministrazione penitenziaria per ottimizzare, rivisitare e redistribuire i carichi di lavoro, tutto pur di evitare il blocco delle attività, garantire la sicurezza del carcere e la possibilità alle varie figure che si occupano di rieducazione di svolgere al meglio il loro lavoro.



Da anni lamentiamo un eccessivo ricorso allo straordinario e la necessità di altri agenti nella CC di Lanciano, mentre l’amministrazione centrale aumentava i posti di lavoro aprendo nuove sezioni, ma adesso ci stà letteralmente dando il colpo di grazia; non basta che gli agenti siano obbligati a togliere tempo alle famiglie in quanto costretti a svolgere turni di 12 o più ore adesso dal PRAP è arrivato perfino il diniego al pagamento delle ore di straordinario fatte in eccesso. Come se quello di lavorare per il doppio di quanto stabilito dalle contrattazioni nazionali di categoria fosse una scelta dei Poliziotti e non una necessità dell’amministrazione, questo dopo che per anni che il P.R.A.P. ha continuato a dirci che alla mancanza di personale potevamo rispondere solo con il ricorso allo straordinario.



Per questo le OO.SS. della CC di Lanciano dicono basta, ieri durante un incontro sindacale abbiamo appreso del diniego al pagamento delle ore svolte in eccesso ed abbiamo interrotto le trattative con la direzione del carcere di Lanciano, dichiarato lo stato di agitazione e chiesto l'intervento del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.



Di Campli SAPPE

Scardicchio OSAPP

Cericola SINAPPE

Di Giovanni UILPA PP

Codianni CISL

Ciampa CGIL