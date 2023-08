Non abbandonate gli amici a quattro zampe

L’estate è tempo di vacanze, settimane in cui si lasciano le proprie abitazioni per recarsi nei luoghi più diversi all’insegna del divertimento, del riposo e del relax. Momenti che dovremmo condividere con gli affetti più cari. Ma quando l’affetto è stato più un capriccio di un momento o non è mai stato reale ciò non accadrà mai. E così l’estate è anche una stagione drammatica sul fronte dell’abbandono degli animali.

« Finora nel 2023, secondo l’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) sono stati abbandonati o ceduti 127 animali al giorno – sottolinea la Polizia di Stato - fenomeno destinato a crescere nella stagione estiva». Per prevenire e contrastare questa drammatica piaga la Polizia di Stato lancia anche proprie campagne di sensibilizzazione.

«#lamiciziaèunacosaseria è il messaggio del nuovo video della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali, perché tutto questo è evitabile con un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé – riporta una nota dell’ufficio stampa della stessa Polizia di Stato per chi dovesse notare un animale abbandonato è sufficiente che chiami i numeri d’emergenza per avvisare le Forze dell’ordine e metterlo in sicurezza».

L’11 luglio scorso era già stata avviata la campagna #senontiportononparto. « Abbandonare un animale è un reato, punito con la reclusione fino a un anno e un’ammenda da 1000 a 10000 euro – ha sottolineato nell’occasione del lancio una nota dell’ufficio stampa della Polizia di Stato - se vi capita di vedere un cane abbandonato o qualcuno che lo abbandona non esitate a chiamare il Numero unico europeo di emergenza 1.1.2 o il 113. Un animale domestico lasciato in strada o autostrada, oltre ad essere destinato a morte certa può essere anche un grave pericolo per la circolazione e per gli altri utenti della strada».