Recital di Florviva 2026

Florviva 2026, anche questâ€™anno, allâ€™interno della manifestazione floreale, il Recital di Poesie nei giorni 2 e 3 maggio 2026.

Lâ€™organizzazione dellâ€™evento Ã¨ stata fatta da Vittorina Castellano che ha invitato poeti e scrittori a presentare e recitare le loro opere davanti un pubblico attento e partecipativo.

Vittorina Castellano Ã¨ nota per la sua grande capacitÃ organizzativa che si fonda su tante esperienze avute nel campo artistico letterario essendo lei stessa scrittrice di romanzi e poetessa, attrice e regista di numerose piÃ¨ce teatrali in dialetto e lingua italiana.

Di seguito i Poeti che hanno partecipato nei due giorni della manifestazione:

Rosamaria Binni, Cristina Bonabitacola, Margherita Bonfilio, Beniamino Cardines, Vittorina Castellano, Maria Pia Chiappino, Adolfo Ciaccio, Gabriella Ciaffarini, Giorgio Ciampoli, Francesco Ciccarelli, Antonella D'Arrezzo, Sandra De Felice, Assunta Di Cintio, Manuela Di Dalmazi, Grazia Di Lisio, Silvia Di Lorenzo, Annarita Di Paolo, Lucia Di Pietro, Manola Di Tullio, Stefania Fiorini, Caterina Franchetta, Peppino Fusilli, Anna Gatto, Miriam Giuliani, Giulia Madonna, Dante Marianacci, Lucio Morelli, Mara Motta, Annarita Nardone, Leda Panzone Natale, Sonia Pedroli, Daniela Quieti, Ireneo Recchia, Gabriele Ruggieri, Alessio Scancella, Flora Amelia Suarez Cardenas, Tina Troiani, Arduino Tucci Rita, Tundo Rosetta Viglietti, Lucio Vitull.