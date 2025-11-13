Â«Cercarono di piantare in un Paese martoriato dalla guerra il seme della democrazia e della paceÂ»

Si Ã¨ svolta in via Caduti di Nassiriya a Lanciano, la consueta cerimonia in onore e in ricordo delle diciannove vittime, civili e militari, che persero la vita il 12 novembre 2003, nellâ€™attentato di Nassiriya.

Alla manifestazione, sobria e sentita, erano presenti le autoritÃ civili e militari e le associazioni combattentistiche e dâ€™arma. A fare le veci del Sindaco Filippo Paolini, lâ€™Assessore Paolo Bomba, ex carabiniere, che, dopo gli onori tributati al Gonfalone del Comune di Lanciano, ha deposto una corona dâ€™alloro sotto la lapide che ricorda i nomi di chi Ã¨ stato ucciso.

Nel suo intervento, poi, Bomba ha sottolineato la dicotomia tra lâ€™azione di pace e di sostegno alle popolazioni irachene che le vittime svolgevano e la violenza sanguinaria e bruta nella quale si sono trovate coinvolte: Â«Con la loro attivitÃ quotidiana hanno cercato di rendere meno dura la vita al popolo iracheno, aiutando i bambini, portando viveri e medicinali alla popolazione. In sostanza, stavano cercando di piantare, in quel paese martoriato dalla guerra e dalle faide interne, il seme della democrazia e della pacifica convivenzaÂ» ha affermato Paolo Bomba, ribadendo la riconoscenza verso queste persone che Â«con il loro esempio, hanno lasciato a tutti noi, e soprattutto alle nuove generazioni, valori profondi quali pace, libertÃ , solidarietÃ e senso delle istituzioniÂ».