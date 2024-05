Fossacesia, scuole chiuse e modifiche alla circolazione stradale per il passaggio del Giro dâ€™Italia

In occasione del passaggio del Giro d'Italia, Giro-E e della partenza della Pedalata Mediolanum, l'Amministrazione Comunale ha messo in pratica tutte le misure che saranno applicate non solo per il passaggio dei ciclisti per Fossacesia impegnati nella tappa del prossimo 15 maggio, ma per altre due importanti manifestazioni come La Pedalata Mediolanum, dedicata al cicloturismo, e al Giro E. Il gruppo di lavoro tecnico, costituito dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ha valutato tutte le misure che verranno adottate per la viabilità nelle zone interessate agli eventi. Non solo. È stata emanata, a firma del sindaco, una ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda invece la circolazione stradale questi sono i provvedimenti presi:

CHIUSURA STRADE

dalle ore 6 del 15 maggio, divieto di sosta sul Lungomare per consentire il montaggio degli allestimenti da parte della RCS della Carovana Rosa;

chiusura al traffico automobilistico del Lungomare e della Statale Adriatica 16 dalle ore 13 e fino alle ore 17, salvo diverse comunicazioni da parte della Prefettura

EVENTI, PERCORSI E ORARI DEGLI EVENTI

PEDALATA MEDIOLANUM (Cicloturismo)

Partenza da San Giovanni in Venere alle ore 12:20. I ciclisti proseguiranno sulla SP San Giovanni in Venere, ex SS 524, e infine sulla SS 16 Adriatica, in direzione sud per poi transitare su via Donato Iezzi, via Gino Bartali, Lungomare e riprendere di nuovo la SS16 in direzione nord.

GIRO E

(transito sul Lungomare previsto alle ore 14.00 alle ore 14:15)

La corsa anticipa di circa due ore il passaggi del Giro d'Italia. I ciclisti entreranno in via Donato Iezzi (Lungomare Sud) per poi svoltare subito a sinistra verso il porto turistico Marina del Sole, proseguiranno su via Gino Bartali e percorreranno poi tutto il Lungomare

GIRO D'ITALIA

(passaggio previsto tra le ore 16 e le 16:35).