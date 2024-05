«Ponte Guastacconcio priorità per l’Abruzzo»

La Provincia di Chieti ha organizzato un incontro pubblico per discutere lo stato dei lavori per il rifacimento del Ponte di Guastacconcio, un progetto che riveste un'importanza fondamentale per l'intera regione abruzzese. L'evento si terrà oggi pomeriggio alle ore 18:00 presso il teatro comunale di Paglieta. Saluti istituzionali: Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna e il Sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani. Sono previsti interventi di: Paola Campitelli, Dirigente Viabilità Provincia di Chieti; Antonio Peschi, Responsabile ufficio tecnico Comune di Paglieta; Giuseppe Paolucci, Direttore dei lavori e la ditta esecutrice Tenaglia Srl di Casoli. Moderatore: Pier Paolo Di Nenno.

Il Sindaco Ernesto Graziani ha dichiarato: “La ricostruzione del Ponte di Guastacconcio è una priorità assoluta per la nostra comunità e per l'intero Abruzzo. La riapertura di questa importante arteria stradale non solo risolverà i problemi di accessibilità locali, ma favorirà anche lo sviluppo economico e sociale dell'intera area”.

Il ponte, lungo la strada provinciale 97 Bonifica di Mozzagrogna, è crollato il 13 febbraio 2022, causando disagi e danni alle attività della zona. Il costo complessivo del nuovo cavalcavia, inserito nel piano ponti della Provincia, ammonta a 3.350.000 euro.

Il Comune di Paglieta e la Provincia di Chieti hanno lavorato congiuntamente per monitorare l'avanzamento dei lavori, con aggiornamenti regolari alla cittadinanza. L'ultimo incontro pubblico sull'argomento si è tenuto ad agosto dello scorso anno. Si invita la comunità e i rappresentanti delle istituzioni abruzzesi a partecipare all'incontro per ricevere aggiornamenti e contribuire alla discussione sul futuro del ponte e il suo impatto sulla regione.