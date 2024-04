Scuole piÃ¹ sicure con la collaborazione di nonne e nonni

Il Comune di Paglieta avvia il progetto "Servizio di volontariato di vigilanza scolastica denominato 'Volontariato di Vigilanza Nonno/a Vigile'", in ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale N. 33 del 4 aprile 2024. Questo servizio di vigilanza, mirante a sorvegliare le scuole e le attività di valenza sociale, culturale e ricreativa, riveste un'importanza fondamentale per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini più giovani.

Il Sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, esprime il suo pieno sostegno a questa iniziativa, sottolineando l'importanza della partecipazione attiva dei cittadini nella promozione della sicurezza e della convivenza civile all'interno della comunità. Si ricorda che Paglieta si avvale già di un valente Gruppo di Protezione Civile, sempre operativo. Con grande soddisfazione, in paese operano anche diverse associazioni, sempre impegnate in proposte lodevoli.

«In un periodo in cui la sicurezza dei nostri bambini e delle nostre scuole è di primaria importanza, il coinvolgimento dei nostri cittadini è fondamentale - ha dichiarato il Sindaco Graziani. - Il 'Volontariato di Vigilanza Nonno/a Vigile' rappresenta un'opportunità per i nostri concittadini di contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere della nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare al progetto “Nonno/a vigile».

Dagli uffici comunali si informano pertanto gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze al fine di accedere all'inserimento nella graduatoria del Progetto "Volontariato di Vigilanza Nonno/a Vigile". I volontari selezionati avranno l'opportunità di collaborare anche in altre occasioni, quali manifestazioni e presidi delle zone frequentate da bambini e famiglie, sempre sotto la supervisione e il coordinamento dell'Ufficio della polizia locale.

Durante le loro prestazioni, i volontari dovranno indossare gli elementi di riconoscimento forniti per garantire un'identificazione immediata, contribuendo così alla massima efficienza delle attività di vigilanza. È fondamentale ricordare che il servizio "Nonno/a Vigile" è un'attività esclusivamente volontaria, priva di vincoli di subordinazione gerarchica e senza costituzione di un rapporto di pubblico impiego. Successivamente alla formazione del gruppo di volontari, il funzionario responsabile del servizio della polizia locale organizzerà un corso di formazione finalizzato alla definizione dei ruoli e dei compiti del "Nonno/a Vigile". Tale corso sarà strutturato in una parte tecnica e in un affiancamento operativo durante il servizio alle scuole. Il Comune provvederà a stipulare un'apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi RCT e per infortuni a beneficio dei volontari partecipanti al servizio. Si sottolinea che il servizio è di utilità sociale e viene svolto a titolo gratuito da volontari non retribuiti, dimostrando così il forte spirito di solidarietà e collaborazione della comunità di Paglieta. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Paglieta entro e non oltre le ore 14 del 26 aprile prossimo. È possibile compilare il modulo di domanda reperibile online sul sito Internet del Comune www.comune.paglieta.ch.it o presso l'ufficio della polizia locale.