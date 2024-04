Parte il progetto gratuito Smart

Tecnologicamente pronti per la sfida che ci proietta sempre di più verso un futuro più all'avanguardia nel mondo del web. Ed ecco un'occasione imperdibile rivolta a casalinghe e casalinghi di Paglieta volta a potenziare le loro competenze nel campo della tecnologia e della digitalizzazione. Il Comune di Paglieta ha abbracciato il Progetto SMART (“Strumenti, Multitasking per agire sulla rete e utilizzare le tecnologie), e ha avviato una stretta collaborazione con l'ente di formazione Comma al fine di condividere lo scopo formativo di digitalizzazione per gli abitanti di Paglieta in possesso dei requisiti richiesti. Possono partecipare al Progetto Smart – Casalinghi Digitali tutte le persone al di sotto di 67 anni che non hanno un contratto di lavoro. Una preziosa opportunità che proporrà ai partecipanti un percorso di formazione di 37ore( 36h di formazione e 1h di introduzione).

Il Sindaco Ernesto Graziani dichiara: "È fondamentale per la nostra comunità abbracciare il Progetto SMART e investire nella formazione digitale dei nostri cittadini. Con questa iniziativa, vogliamo offrire a tutti gli interessati la possibilità di acquisire le competenze necessarie per navigare in sicurezza nel mondo online, gestire pratiche burocratiche e utilizzare dispositivi elettronici con sicurezza e competenza".

Per diventare digitale non bisogna sostenere nessun costo ed esso potrà essere seguito da casa in modalità online, anche dallo smartphone. L'unico impegno richiesto è la sottoscrizione dell'assicurazione Inail per gli infortuni domestici, del costo 24 euro l’anno(gratuita sotto alcuni livelli di reddito); se non si è iscritti è possibile comunque registrarsi al corso Smart e perfezionare la polizza Inail entro la data della partenza delle lezioni (che partiranno a fine aprile 2024). L’assicurazione può essere attivata contattando la sede Inail più vicina oppure dal sito www.inail.it , nella sezione ATTIVITA’-ASSICURAZIONE-ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI.

A fine percorso formativo, strutturato in 7 moduli didattici, sarà rilasciato un attestato di frequenza al corso digitale. Il modulo di iscrizione può essere compilato dal sito www.casalingasmart.it

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: info@casalingasmart.it

0873/378499 – COMMA S.r.l.

3758308709 -Whatsapp