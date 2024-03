Avviso pubblico per la gestione della biblioteca comunale

Il Comune di Fossacesia ha pubblicato un avviso per effettuare un'indagine di mercato esplorativa per l'affidamento diretto della gestione del servizio della biblioteca comunale Ignazio Silone, in via Capo all'Orto per il periodo che va tra la data di stipulazione del contratto, stimata entro il mese di aprile 2024, fino al 31 dicembre di quest'anno. Si tratta di un avviso, pubblicato sul sito istituzione fossacesia.org, che ha come scopo esclusivamente esplorativo, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Amministrazione procedente. Il servizio dovrà essere svolto in un massimo di 9 ore settimanali, distribuite su 3 giorni lavorativi a settimana, tranne l'interruzione del periodo estivo nei mesi di luglio e agosto.

"E' una iniziativa che abbiamo promosso per la nostra biblioteca, che tra non molto verrà riaperta dopo i lavori di messa in sicurezza a cui la struttura è stata sottoposta – affermano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l'assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli- La proposta di gestione riguarderà, tra l'altro, l'attivazione del servizio informatico, il supporto organizzativo a tutte le iniziative culturali, la collaborazione con l'Amministrazione comunale per iniziative culturali e con l'Istituto Comprensivo di Fossacesia per le attività didattiche collaterali al servizio bibliotecario. Inoltre, l'istituzione di servizi collaterali svolti in collaborazione con l'ufficio turistico di Fossacesia (I.A.T.) e gli operatori della Spiaggia per Tutti, riservata ai soggetti con disabilità".

La struttura di via Capo all'Orto, che riaprirà nelle prossime settimane, è stata interessata da lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli interventi sono stati possibili grazie a un finanziamento di 80.905 euro, ottenuto dal Ministero dell'Economia e dal Ministero per il Sud per la realizzazione di infrastrutture sociali.