Fossacesia, festa e divertimento nel centro città con il carnevale

Martedì 13 febbraio, le vie del centro di Fossacesia, si trasformeranno in un palcoscenico per la Festa di Carnevale. La manifestazione, organizzata dagli assessorati alle Politiche Sociali e Cultura ed Eventi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Praticabile e Associazione Festa dell'Uva e del Vino, infatti, tra giochi e musica, vedrà protagonisti grandi e piccini per la festa più colorata dell'anno. Il tema che caratterizzerà i carri allegorici che sfileranno alle ore 15 per il centro città, sarà dedicato alle api, con un chiaro riferimento ai cambiamenti dovuti all'inquinamento ambientale, che stanno mettendo in pericolo di estinzione questi preziosi e fondamentali insetti per la vita nel nostro Pianeta.

"Tutti in maschera martedì 13, perché sarà un pomeriggio un pomeriggio di sorrisi e serenità – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - Abbiamo voluto un Carnevale con tutti gli ingredienti per una magica festa, con musica e animazione, rivolto a tutti. Una festa di colori, suoni e allegria all'insegna dell'ecologia. Un Carnevale che non mancherà di valorizzare anche gli aspetti inclusivi, sociali e di promozione del territorio".

Alle 15:30, prenderà il via la parte della festa dedicata ai bambini, e all'imbrunire il tradizionale incendio del Carnevale.

"Sarà un grande susseguirsi di emozioni, che l'Amministrazione Comunale ha voluto promuovere, coinvolgendo associazioni e cittadini – affermano l'assessore Maria Angela Galante, assessore alle Politiche Sociali e Maura Sgrignuoli, assessore alla Cultura e agli Eventi - Anche il tema scelto non è stato casuale, ma di richiamo sulla salvaguardia dell'ambiente. Le api, sono infatti importantissime: sono la base strutturale e funzionale della maggior parte degli ecosistemi del Pianeta e dobbiamo fare in modo di preservare l'ambiente in cui vivono e si riproducono".



Ufficio Segreteria del Sindaco

Enrico Di Giuseppantonio