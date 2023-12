Poste Italiane: arriva la cartolina dedicata alle festività natalizie

Poste Italiane dedica alle festività natalizie la tradizionale cartolina, quest'anno realizzata riproducendo un disegno di Massimiliano Perazzetti, direttore provinciale della Filiale di Teramo, dal titolo "L'Albero di Natale e le sue Stelle".

L'autore ha interpretato il tradizionale albero natalizio utilizzando una palette di colori accesi e improntando l'illustrazione a un dinamismo che rimanda all'entusiasmo natalizio. L'opera, nata nel dicembre 2022, è stata presentata per la prima volta a giugno di quest'anno in occasione della mostra "Connessioni - la tua via fra gli eventi" che prevedeva l'esposizione di ulteriori 48 disegni.

In provincia di Chieti la speciale cartolina è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare), oltre che online su poste.it.

Fino al 5 gennaio, inoltre, sarà possibile chiedere anche l'annullo speciale rettangolare dedicato.

Un modo per inviare gli auguri di buone feste a chi ci sta lontano o a una persona speciale, un'occasione per sostenere ancora una volta il valore della scrittura e una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it/index.html.

