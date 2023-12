A Manoppello arriva la Casa della Salute

La Casa della Salute, vero e proprio poliambulatorio mobile, della Asl di Pescara raggiungerà Manoppello il prossimo 13 dicembre dove resterà, in piazza Zambra, fino al 16 dicembre.

Tutti i cittadini, nei tre giorni, dalle 9 alle 17, potranno eseguire gratuitamente e senza impegnativa una serie di prestazioni sanitarie volte in particolare alla prevenzione dei tumori. In particolare ci si potrà sottoporre, con apparecchiature all'avanguardia, a screening mammografico (mammografia), a screening del colon retto (consegna del kit di prelievo), della cervice uterina (Pap/Hpv Test), visita dermatologica e mappatura dei nei, spirometria, visita cardiologica. Sarà inoltre possibile, dalle 9 alle 13, effettuare la vaccinazione antinfluenzale.

"Siamo onorati che il Comune di Manoppello sia stato scelto fra i 18 della provincia di Pescara per ospitare questa importante iniziativa in tema di prevenzione che, ricordiamo, è aperta a tutti – hanno detto il sindaco Giorgio De Luca e il suo vice ed assessore alle Politiche sociali Giulia De Lellis - Il poliambulatorio mobile, dotato di attrezzatura diagnostica di ultima generazione, sale di attesa e servizi igienici, sosterà in piazza Zambra per quattro giorni. Si tratta di un'utile opportunità che permette di accedere a cure sanitarie senza dover affrontare lunghi viaggi, soprattutto per chi, come le persone anziane o con disabilità, fa più fatica a spostarsi. L'auspicio è che in molti scelgano di aderire alla campagna di prevenzione per i controlli".

Il progetto "Abruzzo in salute" della Provincia di Pescara è finanziato dalla Regione Abruzzo con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per portare con ambulatori mobili, le cosiddette "case della salute mobili", i servizi sanitari di prossimità direttamente nei comuni abruzzesi.

Comune di Manoppello - l'Addetta stampa Francesca Piccioli