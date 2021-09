'Delta Game', il contest del Gruppo Delta 1

Al Supporter Beach di Fossacesia, sulla splendida Costa dei Trabocchi, il Gruppo Delta 1, leader nel settore dell’entertainment radiofonico in Abruzzo, con oltre mezzo milione di ascoltatori medi settimanali, ha presentato Delta Game, il Game Contest targato Radio Delta 1.

Tramite la sua concessionaria Delta Plain, ha lanciato questa iniziativa per dare un segnale di ripartenza alle tante imprese abruzzesi e non solo che in questi mesi hanno dovuto fare i conti con la crisi economica legata all’emergenza sanitaria. Il concorso, riservato alle attività commerciali e ai titolari di partita iva operanti in Abruzzo, nel Molise e nelle province di Foggia e Ascoli Piceno, mette in palio un montepremi complessivo di € 20.000,00 in spot pubblicitari. È possibile partecipare iscrivendosi entro il 30 settembre al link https://deltaplain.it/deltagame/

Al termine del concorso, saranno assegnati 10 premi del valore di € 2.000,00 ciascuno ad altrettante aziende estratte tra quelle partecipanti. I vincitori potranno pubblicizzare la propria attività attraverso una campagna radiofonica sulle emittenti ammiraglie Radio Delta 1 e Play Capital.

“Il filo conduttore di questa operazione è la ripartenza, lo stimolo per rimettersi in moto dopo un periodo davvero difficile per tutti noi – ha sottolineato nel suo intervento introduttivo Enzo Galante, patron ed editore della storica emittente e dell’importante gruppo radiofonico abruzzese – Questo periodo ha tuttavia prodotto, dal punto di vista tecnologico, un salto in avanti su molti aspetti della nostra vita. La radio si è definitivamente trasformata in piattaforma. Oggi è una fonte di informazione, di musica e di contenuti che arriva nella nostra vita in maniera assolutamente pervasiva. Sul computer, sul telefonino, in radiovisione, attraverso gli smart speaker, in macchina”.

All’evento, che ha visto la presenza di diverse aziende e clienti storici dell’emittente, da Capuzzi a Metamer, da Finabruzzo a Pavoni Auto, sono interventi il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore alla Cultura del Comune di Atessa, Giulia Orsini.

“Ospitare la presentazione di questa interessante iniziativa di Radio Delta 1 nel cuore della Costa dei Trabocchi mi soddisfa e mi rallegra – cosi Enrico Di Giuseppantonio – Quella che sta per concludersi è una stagione importantissima che sta dimostrando che siamo sulla strada giusta per fare turismo, produrre ricchezza e creare occupazione. Con Delta Game festeggiamo vent’anni di Bandiera Blu per l’acqua eccellente della nostra costa.”

“Sono molto contenta di essere qui e di portare i saluti del Sindaco Borrelli. Del resto Radio Delta 1 è la Radio di Atessa – ha sottolineato Giulia Orsini – è un patrimonio storico per la nostra città, una realtà che porta lustro all’intera regione e ovunque questa bellissima radio riesce ad arrivare”.

Tra i presenti anche Paolo De Grandis, Presidente dei Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara “È veramente un piacere essere qui con voi. Il mondo del digitale ci interessa. Tra gli obiettivi della nostra Associazione c’è proprio la diffusione della cultura digitale. La digitalizzazione è un percorso complesso e voi state andando nella direzione giusta”.

Durante l’incontro, Massimo Di Lecce, direttore artistico di Radio Delta 1, ha presentato le novità del palinsesto della stagione autunnale dell’emittente “È bello ritrovarci live dopo tanto tempo. Durante i vari lock down, Radio Delta 1 non si è mai fermata, ha continuato a lavorare, a garantire intrattenimento, notizie e attualità agli ascoltatori e tante iniziative a favore delle attività commerciali, sia digitali che in onda dando voce a imprenditori che si sono raccontati al nostro pubblico in un momento di grande difficoltà”.