Lanciano di una volta: salita del Tribunale e Chiesa di S. Francesco

Continua, il nostro viaggio nel passato di Lanciano, per scoprirne i luoghi e le vie, com'erano molti anni fa...

In questa immagine del XV secolo, ammiriamo l'attuale Corso Roma, che si chiamava Via del Tribunale (e in quel punto era denominata Salita del Tribunale, con l'ingresso della Chiesa di S. Francesco).

Un'immagine davvero storica...