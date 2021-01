Ricetta del giorno: la pizza scima abruzzese

Oggi proponiamo, la ricetta della "Pizza Scima"(o scema), chiamata così, perché viene realizzata senza l'uso del lievito. Si sostituisce anche, al pane senza lievito.

È un alimento, dell'antica tradizione abruzzese.La sua origine, viene ricondotta alla presenza di comunità Israelitiche in Abruzzo, nel tardo medioevo. Veniva cotta tradizionalmente, sul piano del focolare, con un grosso coperchio (coppo), ricoperto di braci...Oggi si cuoce, nei normali forni di casa.

Gli ingredienti che servono, sono solo quattro : farina, vino, olio e sale. Si presenta come una sorta di pane schiacciato, ma con i caratteristici tagli a forma di rombo, che ne facilitano la ripartizione. La pizza Scima, non si taglia e non si farcisce, a differenza delle altre pizze, ma viene mangiata, come sostituto del pane e abbinata a carni grigliate come gli arrosticini abruzzesi, oppure insalate, verdure, formaggi o salumi ecc...

Fragrante e gustosa, è ottima, anche da sola.

Andiamo a vedere come si prepara!!

Preparazione:

In una ciotola, versare la farina a fontana, poi aggiungere 100ml. di olio extravergine di oliva, il vino bianco ed in ultimo 8gr. di sale.

Mescolare con l'aiuto di una spatola, fino ad ottenere, un panetto liscio ed omogeneo.

Trasferire il panetto, su una teglia rivestita di carta da forno e con l'aiuto di un mattarello, iniziate a stenderlo, dandogli una forma rotonda, con uno spessore di 1,5 cm.

A questo punto, praticare con un coltello affilato, delle incisioni lungo tutta la superficie dell'impasto, andando a formare dei rombi.

Questo passaggio serve, per rendere la pizza, facilmente porzionabile.

Ora, spennellare con olio e con un pizzico di sale.

Cuocere in forno preriscaldato a 200°C, per 30/40 minuti o comunque fino alla sua doratura...