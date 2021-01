Ricetta del giorno: il Lattacciolo Abruzzese

Oggi, proponiamo la ricetta di un ottimo dessert : "Il Lattacciolo Abruzzese", che è la versione antica, del Creme Caramel...

Andiamo a vedere, come si prepara...

Ingredienti:

1/2 litro di latte

4 uova

6/7 cucchiai di Zucchero semolato

1 o 2 limoni o arancia ( buccia grattugiata)

Preparazione:

Portare ad ebollizione il latte, assieme alla buccia grattugiata dell'agrume scelto.

In una terrina, sbattere le uova con 4 cucchiai di Zucchero semolato.

Appena il latte sarà bollito, aggiungerlo al composto,amalgamando tutto.

Prendere uno stampo da budino e versare all'interno 2 o 3 cucchiai di zucchero, portare su fuoco molto basso e far caramellare, senza far bruciare.

Versare il composto, dentro lo stampo e far cuocere a bagnomaria per circa un ora ed un quarto.

La cottura si può effettuare anche in forno, in questo modo: far cuocere a bagnomaria, solo 15/20 minuti, poi porre sempre a bagnomaria, cioè con l'acqua sotto il recipiente, in forno a 170/175° per 40 minuti circa.

Potrete regolarvi, infilando uno stuzzicadente nel composto.Se lo estrarrete asciutto, il lattacciolo, sarà pronto.